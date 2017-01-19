В Чашникском районе Витебской области в ДТП погибла 31-летняя велосипедистка, сообщил корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.



Фото: БЕЛТА

ДТП произошло 19 января около 8.30 на 224-м км дороги Р15 Кричев — Орша — Лепель. На велосипедистку наехал Volkswagen Golf, которым управлял 69-летний мужчина. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

Велосипедистка двигалась в том же направлении, что и автомобиль. Женщина работала дояркой в одном из хозяйств Чашникского района и на велосипеде возвращалась домой. Она была одета в спецодежду, в которую вшиты световозвращающие вставки на рукавах. Велосипед спереди и сзади оборудован световозвращателями. У водителя машины стаж вождения 31 год.

«По словам автомобилиста, при встречном разъезде с большегрузом его ослепили фары — и он прижался ближе к обочине. Автомобиль ударил в заднее колесо и багажник велосипеда, женщину отбросило более чем на 20 м. Водитель и пассажир легковушки не пострадали», — рассказал Александр Казючиц.

Правоохранители ведут разбирательство, выясняют все обстоятельства произошедшего. ГАИ напоминает, что движение по дороге в условиях снегопада или гололеда на велосипеде запрещено, и настоятельно просит велосипедистов воздержаться от поездок в зимнюю погоду.