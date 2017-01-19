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"Иллюзия любви": 7 из 10. Французское кино для свидания

20.01.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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В ограниченный прокат в Минске вышла свежая каннская премьера «Иллюзия любви» от режиссера Николь Гарсиа. AFISHA.TUT.BY советует не ждать многого и выбрать этот фильм для свидания. Если только ваша половина не яростный фанат Вин Дизеля.


О чем кино?

Юг Франции, 60-е. Габриэлла выходил замуж не по любви. Потом уезжает лечиться в санаторий, где эту самую любовь встречает. Все, что происходит дальше, будет спойлером.

Новый фильм французской актрисы, музы Мишеля Девиля и Алена Рене, и ныне режиссера Николь Гарсиа легче всего сходу рекомендовать к просмотру любителям всего французского. Прованс, Марион Котийяр и Луи Гаррель, поля лаванды, ретроавтомобили и много любви. По описанию все это похоже на ванильные маршмэллоу, но погодите с выводами. Российские прокатчики адаптировали французское Mal de pierres как «Иллюзия любви», притом что в буквальном переводе фильм называется «Каменная болезнь» — чуть менее сладко и чуть более приземленно. Впрочем, оставь они название оригинала, зал бы наводнили страдальцы в возрасте за 50 с камнями в почках, а не влюбленные парочки слегка за 20.

Основная по хронометражу часть фильма — практически полуторачасовой флешбек, в ходе которого мы должны разгадать интригу и понять, что не так в жизни Изабель. На деле приправленные многочисленными эпитетами чаяния безумно влюбленной то в одного, то в другого мужчину героини хоть и спасаются от банальности любопытными твистами, но остаются произведением сугубо беллетристическим.


Несмотря на всю тривиальность фабулы, в защиту Гарсиа хочется сказать, что это мелодрама в самом лучшем понимании этого слова. Крепкий сценарий и элегантный финальный драматургический кульбит, который с блеском выполняет режиссер в свои почтенные 70, — аргументы, достаточные для просмотра.

«Иллюзия любви» не страдает излишней манерностью и не перегибает с пафосом — это сбалансированная история о том, как сталкивается возвышенное и земное, как любовь заставляет страдать, иллюзии сталкиваются с реальностью. Словом, жизнь по Гарсия — непростая штука, но это не значит, что ее нельзя провести счастливо.

Для последнего Каннского конкурса «Иллюзия любви» — крепкий середнячок. Были фильмы хуже, были — на голову лучше. В то же время в столичном прокате французская лента не соревнуется ни с «Тони Эрдманном» (он выходит в феврале), ни с «Она» (выходила в сентябре), ни с румынскими «Сьераневада» и «Аттестат зрелости» (их показывали в рамках «Лiстапада»). А на фоне все еще не осыпавшихся «Елок» и фильма про татуированного качка вовсе выглядит свежо и привлекательно.

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Когда: с 19 января.

Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер», «Ракета».

Сколько: от 5 до 31 рубля.

Бонус: каждому посетителю сеанса «Иллюзия любви» в кинотеатре Falcon Club Бутик Кино бокал розового вина в подарок.

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Теги: Минск
 
 
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