SPORT.TUT.BY отыскал пересечения в истории брестского «Динамо» после прихода в клуб летом 2016 года богатого покровителя с одним из грандов европейского футбола — английским «Манчестер Сити».



Нападающие бреского «Динамо» и «Манчестер Сити» Джоэль Фамейе и Серхио Агуэро. Коллаж из снимков dynamo-brest.by и Reuters

Сложная судьба

«Динамо» и «МанСити» на протяжении десятков лет довольствовались остатками внимания аудитории к спорту в своих городах. Наличие сильных конкурентов в Бресте и Манчестере и слабые собственные результаты не позволяли этим клубам владеть инициативой.

Лишь однажды за более чем полувековую историю брестское «Динамо» завоевывало титул. В 2007 году команда стала обладателем Кубка Беларуси, вырвав победу в решающем поединке турнира у БАТЭ в серии пенальти. Тем временем в чемпионате успехи брестчан гораздо скромнее. В течении последних шести сезонов команда болталась между 8-м и 12-м местом, чего, впрочем, хватало для сохранения прописки в элитном дивизионе.



Игроки «Манчестер Сити» Дариус Васселл и Джои Бартон атакуют футболиста «Челси» (2005 год). Фото: Reuters via TUT.BY

«Манчестер Сити» тоже долго дрейфовал между 9-й строчкой в турнирной таблице первенства Англии и зоной вылета, вылетал и возвращался с глубин третьего по силе дивизиона, а также тридцать пять лет не мог выиграть трофей. Лишь с «приходом» арабских денег в 2008 году (клуб купила компания «Абу-Даби Юнайтед Групп») неприятную тенденцию удалось переломить. В 2011-м «горожане» завоевали Кубок Англии.

Арабская экспансия

По задумке владельца «Сити» шейха Мансура ибн Зайда Аль Нахайяна, успехи клуба должны были помочь сделать столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби туристической Меккой, а конкретно компании Etihad Airways отвоевать часть рынка авиаперелетов. Такая политика себя оправдала. За последние годы этот авиаперевозчик собрал множество наград — от статуса победителя по доходам в своей нише до лучшего первого класса на Ближнем Востоке.



Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Фото: Reuters via TUT.BY

Динамовцев из Бреста летом 2016-го взяло под опеку одно из предприятий «Сохра Групп». В качестве мецената публике был представлен шейх Поль Даэр, владелец компании «Сохра Оверсиз» из ОАЭ. Согласно данным сети Linkedin Поль Даэр является главой отдела продаж Sohra Overseas FZE уже почти два года. Для общения со СМИ Даэр закрыт, утверждает коммерческий директор «Динамо» Максим Краснобаев.

«Сохра Групп» была основана в Беларуси для ведения бизнеса в странах Ближнего Востока, СНГ и Евросоюза. Компания занимается поставками белорусской техники, строительных материалов и продуктов питания, следует из презентации компании.

Впрочем, источники в футбольном мире отводят одну из ключевых позиций в брестском «Динамо» белорусскому бизнесмену Александру Зайцеву, который несколько лет назад был помощником двух высокопоставленных чиновников. На ключевых совещаниях в Белорусской федерации футбола присутствовал именно он, подтверждают источники. Александр Зайцев является управляющим брестского клуба, представляет интересы SOHRA Overseas в Беларуси, пояснили там TUT.BY в конце прошло года.

Зайцев является одним из совладельцев «Бремино групп», которая в декабре 2016 года открыла примыкающий к пункту пропуска «Брузги-Кузница Белостоцкая» логистический комплекс. В планах компании также открыть подобный центр в Берестовице и запустить мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша».

На недавнем инвестфоруме был презентован подконтрольный «Сохра Групп» «Руденский удобренческий завод». Планируется совместно с «Беларуськалием», «Гродно Азотом» производить смешанные удобрения.



Шейх Поль Даэр

Кстати, в интервью пресс-службе брестского «Динамо» шейх Даэр признавался, что обратить внимание на футбол в Бресте ему посоветовал один из миноритарных владельцев «Манчестер Сити», имеющего активы в Беларуси. В пресс-службе «Динамо-Брест» отказались назвать его имя. В ноябре руководство «Динамо» гостило у футбольного клуба «Аль-Джазира», принадлежащего тем же людям, что и «Манчестер Сити». В общем, неудивительно, почему управленческие решения в «Сити» и «Динамо» похожи.

Резко обновленный состав и ставка на легионеров

Нефтедоллары шейха Мансура позволили «Манчестер Сити» изменить привычный уклад дел на трансферном рынке Англии и континентальной Европы. Клуб скупал игроков в большом количестве и платил им больше, чем они стоили на самом деле. Только в первые полтора года было потрачено 200 млн фунтов на Эммануэля Адебайора, Джолеона Лескотта, Карлоса Тевеса и других футболистов.



Роберто Манчини и Эдин Джеко. Фото: Reuters via TUT.BY

Позже, в 2011 году, Мансур привел в команду 24 новых футболиста, что означало полное обновление состава. Стремлением к максимальным результатам объясняется тот факт, что «Сити» практически избавился от английских игроков. Такое уже случалось, когда англичане оставались на скамейке запасных «Манчестер Сити», откуда наблюдали за действиями партнеров-иностранцев.

Брестской «Динамо» во время летнего трансферного окна усилилось 10 исполнителями, а зимой подписало еще 9 новичков. Помимо белорусов это игроки из Ганы, Нигерии, Кот-д'Ивуара, Аргентины, Румынии, Франции. Бывший главный тренер команды Сергей Ковальчук, переведенный на должность спортдиректора, анонсировал скорое подписание испанского защитника.



Французский голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб

Кроме того, «Динамо» — один из белорусских клубов, который высказывается за ослабление лимита на легионеров. По мнению организации, в чемпионате Беларуси «много посредственных игроков, наблюдать за действиями которых довольно скучно», и ограничение по выбору состава тормозит рост результатов динамовцев.

С просьбой увеличить количество легионеров на внутренней арене (с четырех до шести человек на поле) в конце прошлого года брестчане обратились к председателю федерации футбола Сергею Румасу. Исполком федерации утвердил в регламенте на будущий чемпионат пять иностранцев на поле и безлимит в заявке.

Новый тренер с опытом в Европе

Квалификация тренера «Манчестер Сити» Марка Хьюза, который руководил командой еще при предыдущем владельце, не устроила шейха Мансура. Он пригласил руководить командой итальянского специалиста Роберто Манчини. Вместе с «Интером» Манчини дважды доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. С ним «горожане», мечтавшие о титулах и еврокубках, довольно скоро добились поставленных целей.

В первый сезон работы в «МанСити» Манчини получил прямую квалификации в Лигу Европы, а на следующий год впервые вывел команду в группу Лиги чемпионов. В сезоне 2011/12 «горожане» выиграли английскую премьер-лигу при равенстве очков с принципиальным соперником — «Юнайтед» из Манчестера.



Болельщики «Сити». Фото: Reuters via TUT.BY

В мае 2013 года Манчини покинул «Сити». После него команду принял чилийский специалист Мануэль Пеллегрини. При нем «горожане» завоевали три титула. Сейчас главным тренером является один из самых востребованных специалистов — испанец Хосеп Гвардиола.

В Бресте на трехлетний контракт в футбольную команду пригласили опытного наставника Владимира Журавля. В 2014 году Владимир Иванович был среди авторов успеха столичного «Динамо» в Лиге Европы. Минские динамовцы тогда стали вторыми после БАТЭ в Беларуси, кому удалось пробиться в групповой этап второго по значимости еврокубка. В летний отрезок сезона они также опережали БАТЭ в первенстве страны, играли с ним с позиции силы, однако на финише чемпионской гонки позволили борисовчанам оторваться на 10 очков.



Владимир Журавель (слева) и Александр Ермакович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Бресте уверены, что Журавель не даст местному «Динамо» «скатиться ниже второго места» и что именно он, а не коуч БАТЭ Александр Ермакович, например, — лучший тренер высшей лиги. В числе ассистентов Владимира Ивановича есть иностранцы. Это тренер вратарей Кристиан Патру из Румынии и тренер по физподготовке Фернандо Кабалейру из Аргентины

Отметим, что в нынешнее межсезонье Журавель и сотоварищи прошли стажировку в «Ювентусе» и еще должны наведать «Вольфсбург», а Ермакович перенимал опыт у коллег из ПСВ. В общем, в Бресте и Борисове учатся у лучших.

Стремление пошуметь в Европе

«Манчестер Сити» играет в Лиге чемпионов с 2011 года — после прихода шейхов прошло три года. Владельцы клуба хотели поскорее избавиться от имиджа «денежного мешка» и закрепиться в элитном пуле европейского футбола. Для этого нужны были победы в сильнейшем турнире континента.



Лионель Месси и Мартин Демичелис (в подкате). Фото: Reuters via TUT.BY

В первые два сезона «горожане» проваливались на групповом этапе и только на третий год сумели выйти в 1/8 финала. На этой стадии по сумме двух матчей они уступили «Барселоне» (1:4). Еще через год на том же этапе они проиграли «сине-гранатовым» с меньшей разницей — 1:3. С сезоне 2015/16 «Сити» дошел до полуфинала, где минимально уступил будущему победителю турнира — мадридскому «Реалу» (0:1).

Пресс-служба брестского «Динамо» в заголовок к интервью с одним из руководителей Максимом Краснобаевым вынесли слова о том, что Лига чемпионов — это их мечта. Брестчане также грезят о Лиге Европы. Восьмое место в прошлогоднем чемпионате Беларуси не оставляет динамовцам иного пути, как завоевать путевку в квалификационное сито еврокубков через Кубок Беларуси 2017 года. Для этого сперва нужно превзойти минских одноклубников в двухматчевом противостоянии в рамках ¼ финала. Игры пройдут в марте.

Служба маркетинга брестчан в унисон с пресс-службой заявляет о желании выступать на евроарене. На клубных афишах уже появилась строчка «Хотим в Лигу Европы», а серию товарищеских матчей прошлой осенью они озаглавили «еврокубковой осенью».

Битва за город

По данным Daily Mail, лишь 6 процентов от общего количества продаваемых футболок в Манчестере приходится на долю «Сити», остальное — добыча «Манчестер Юнайтед». В Лондоне «горожане» имеют 28 процентов рынка, а «Юнайтед» — 45. Другими словами, титулы пока не обеспечили «Сити» равенства по этому показателю с непримиримым соперником. Неудивительно, ведь за «Юнайтед» закреплено звание самого дорого бренда в футболе. В 2016 году консалтинговая компания Brand Finance оценила его в 1,17 млрд долларов.

Конкурент динамовцев за звание главной спортивной команды города над Бугом достаточно успешен в гандболе. БГК им. Мешкова восемь раз становился чемпионом страны, девять раз выигрывал Кубок, а также является регулярным участником SEHA-лиги и Лиги чемпионов. В прошлом сезоне брестские мастера ручного мяча добрались до стадии 1/8 финала клубного чемпионата Европы по гандболу.

После нескольких успешных акций «Динамо» все еще проигрывает БГК на поле работы с болельщиками, однако в перспективе может привлечь на свои матчи в несколько раз большую аудиторию, чем помещается на гандбольном стадионе «Виктория». Напомним, еврокубковые матчи минских динамовцев в Бресте с «Трабзонспором», «Цюрихом», «Ред Буллом» и «Войводиной» в 2013, 2015 и 2016 годах сопровождали аншлаги.



Футболисты минского «Динамо» празднуют гол в ворота «Цюриха» на стадионе «Брестский». Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Смена логотипа

В сезон 2016/2017 «Манчестер Сити» пошел с новым логотипом. При его создании учитывалось мнение болельщиков, которые проголосовали за голубой и белый цвета, корабль, три реки и красную розу. Новое лого напоминает вариант, который клуб использовал с 1972 по 1977 года, что можно назвать возвращением к традициям. В то же время логотип выполнен в духе времени — простой и лаконичный дизайн, который дает преимущества при использовании в печати и мобильных приложениях.



Новый логотип «Манчестер Сити».Фото: Reuters via TUT.BY

В Бресте работу с логотипом назвали обновлением. Комбинация из футбольного мяча, буквы «Д» и герба города с силуэтом одной из башен Холмских ворот осталась неизменной. От круга, в которую она была заключена, решили отказаться в пользу новых элементов и наименования на английском языке.



Старый (слева) и новый логотипы брестского «Динамо». Коллаж из картинок dynamo-brest.by

​Пользователи Сети нашли сходство новой эмблемы «Динамо» с логотипами « Манчестер Юнайтед » и эдинбуржского « Хиберниана ». Но, согласитесь, в целом — это белорусский «Манчестер Сити».