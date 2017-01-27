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Лукашенко набрал 3 бомбардирских балла в матче против команды Витебской области
Команда президента Беларуси победила хоккеистов Витебской области со счетом 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) на Х Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на льду «Чижовка-Арены» прошла с преимуществом дружины главы государства. В самом начале первого периода счет открыл Александр Лукашенко. Вскоре защитник гостей Егор Кириллов сравнял результат, но это был последний успех витебской команды в этой встрече.
В дальнейшем хозяева полностью владели инициативой и еще семь раз поразили ворота соперников.
В составе команды президента дважды отличился Павел Белый, которому в обоих случаях ассистировал Александр Лукашенко, набравший в итоге 3 (1+2) результативных очка. Еще по шайбе забросили Константин Кольцов, Андрей Асташевич, Денис Курдеко, Алексей Титовец и Степан Пономарев.
Лучшим игроком у победителей признан голкипер Вадим Пекарский. В составе команды Витебской области — защитник Дмитрий Шевченко.
После четырех встреч команда главы государства возглавляет турнирную таблицу, набрав 7 очков. На старте нынешнего турнира команда президента уверенно переиграла в Шклове хоккеистов Могилевской области — 13:4, затем в Минске оказалась сильнее дружины столичной области — 7:5 и сыграла вничью с гостями из Брестской области — 5:5.
Первый этап Х Республиканских соревнований завершится 18 марта. Затем начнется плей-офф — победитель предварительного раунда сыграет с командой, занявшей четвертое место, в другом полуфинале встретятся вторая и третья команды. Победители полуфиналов в серии до двух побед разыграют главный приз, а неудачники сыграют в матче за бронзу.
В предыдущих турнирах семь раз побеждала команда президента Беларуси (2008, 2010−2012, 2014−2016). По разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей.
Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», Мингорисполком. Генеральный информационный партнер — Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси.
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Команда президента Беларуси победила хоккеистов Витебской области со счетом 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) на Х Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на...
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