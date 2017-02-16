Хоккеисты сборной Беларуси (U17) вышли в финал Европейского юношеского олимпийского фестиваля в турецком Эрузуруме, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.



Фото: eyof2017erzurum.org

В полуфинальном белорусы обыграли команду Франции — 2:1.

Беларусь U17: 25. Никита Толопило (1.Кирилл Андреев); 8. Илья Соловьев (А) — 3. Кирилл Левшунов, 13. Виктор Масилевич — 14. Никита Пышкайло (А) -10. Кирилл Межейников; 6. Михаил Ковалев — 2. Вадим Щёчин, 12. Павел Ажгирей (К) — 17. Матвей Курилович — 24. Иван Некрасов; 18. Владислав Колячонок — 7. Павел Денисов, 22. Иван Пусев — 19. Алексей Котеловский — 21. Кирилл Федосов; 4. Владислав Барковский, 15. Илья Крылович, 6. Кирилл Игнатов.

Шайбы: 1:0 — Алексей Котеловский (Иван Некрасов, 4.16), 2:0 — Никита Пышкайло (Иван Некрасов, 27.48), 2:1 — Мати Бурийон (Йоан Колауд, 29.47, в большинстве 5 на 3).

Броски: 38−28 (12−10, 13−12, 13−6).

Штраф: 26−12.

17 февраля в 16.30 дружина Владимира Магдеева сыграет за золото со сверстниками из России, которые в полуфинале обыграли словаков — 4:2.

Владимир Магдеев, главный тренер юношеской (не старше 17 лет) сборной:

— Игра была сложная. В условиях прессинга ребята создавали много голевых моментов, но на завершающей стадии не хватало исполнительского мастерства. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков и в Эрзуруме и в Беларуси, которые верят в команду и поддерживают, — сказал Владимир Магдеев.

Отметим, что на стыке 2016 и 2017 годов юношеская (U17) сборная Беларуси стала победительницей престижного турнира в Канаде, выиграв все 7 матчей.