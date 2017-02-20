Информация о грядущем флагмане компании Samsung – Galaxy S8 появляется с завидной регулярностью. Сегодня в Сеть утекли новые «живые» фото новинки, показывающие ее со всех сторон.





Судя по фото, слухи о внешнем виде устройства полностью подтвердились.

Он получит большой закругленный с обоих сторон Edge-дисплей (на 5,8 дюймов в стандартной модели и на 6,2 дюйма в Plus-версии), 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C. Над дисплеем расположится целая россыпь сенсоров, среди которых помимо датчика приближения можно рассмотреть глазок сканера сетчатки глаза.











Физической кнопки «домой», как и предполагалось, в нем не предусмотрено – клавиши навигации станут полностью наэкранными, что хорошо заметно на одном из снимков. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, переедет на заднюю панель – на фотографиях этого не видно, но все предыдущие «утечки» указывают именно на это.

Предполагается, что работать смартфон будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 или собственном чипе Samsung (это зависит от региона продаж). Также в нGalaxy S8 и Galaxy S8 Plus должно быть установлено по 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней с помощью карточек памяти microSD (до 256 ГБ). Емкость аккумулятора у Galaxy S8 будет 3000 мАч, а у Galaxy S8 Plus — 3500 мАч.

Двойной камеры ни у одного из смартфонов, по всей видимости, также не будет — обе версии получат классическую оптику с одним фотомодулем на 12 МП. Фронтальная камера ожидается с разрешением в 8 МП.

Официальных комментариев компании Samsung по поводу внешнего вида или характеристик готовящегося в анонсу флагмана пока не поступало. Ожидается, что его официальная презентация пройдет 29 марта в Нью-Йорке.

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