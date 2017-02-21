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Проект Копенгаген: дом в скандинавском стиле построили под Минском за 118 дней

22.02.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
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Перед архитектором этого дома стояла не простая задача — создать проект в современной стилистике, который бы гармонично вписался в довольно узкий, вытянутый в длину участок с большим перепадом высот. Он должен быть функциональным, энергосберегающим и экологичным, иметь разумную стоимость и короткие сроки возведения. И обязательно каркасным. И вот через 118 дней от момента начала работ на участке в деревне под Минском появился интересный объект с оригинальным названием «Копенгаген».


Дом на визуализации и в реальности оказались одинаковыми

Как объясняет руководитель студии дизайна и архитектуры «Nota Bene» Максим Максименко, свое имя проект получил ассоциативно — дом вышел минималистским по форме, с максимально плоской кровлей, интересным ансамблем террас, навесов и хозяйственных пристроек, с чертами, присущими скандинавскому стилю. Напротив дома простирается лесной массив, который дополняет его образ и подчеркивает скандинавские черты.


Внешняя отделка дома подчеркивает уникальность и стиль проекта: фальцевая кровля с минимальным углом наклона плавно переходит на одну из стен, фасад обшит светлыми крупноформатными стеновыми панелями, террасы и подшивка кровли — из лиственницы.


Архитекторы студии — по настоянию заказчика — объединили под одной крышей жилую зону, парковку, хозяйственные и технические помещения. Такое решение позволило избавиться от дополнительных построек на территории и сэкономить время передвижения жителей по дому.


Стоит отметить, что на конечный вид проекта повлияли форма, размер и расположение участка. Он узкий, вытянутый в длину, со сложным рельефом. Пропорции дома соответствуют геометрии участка.


Дом разместили на самой границе участка и улицы, развернув его так, чтобы из панорамных окон открывался вид на максимально большое пространство и лес. что «

— Пришлось насыпать большое количество машин земли, но это стоило того. Теперь участок выглядит как продолжение пола в гостиной, — говорит Максим Максименко.


Ландшафтный дизайн лаконичный — большую часть участка занимает газон, для дорожек и подпорных стен использован шлифованный бетон, гравийная засыпка. Озеленители дополнили северную меланхоличность мелкими зелеными туями. В итоге получился минималистский экстерьер.


Въезд на парковку закрывается секционными автоматическими воротами. Вид с улицы.

По периметру участка установлено сетчатое ограждение, которое дает возможность оценить современную архитектуру дома прохожим. Для забора применили интересное, простое и стильное решение — габионные столбы, заполненные щебнем.


На улицу дом смотрит окнами санузла и технических помещений. Общая площадь: 223 м2. Жилая площадь: 95 м2

Архитекторы остановились на анфиладном типе планировки, при которой взаимосвязанные помещения располагаются последовательно, одно за другим.


Основной вход в дом — из зоны парковки через небольшой тамбур. Со стороны улицы въезд на парковку закрывается секционными автоматическими воротами. Кстати, по желанию заказчика парковка возле дома оборудована силовыми розетками для зарядки электромобилей.


Гостиная и кухня



Северный минимализм и разноуровневая подсветка

Внутри потолки подшиты вагонкой из лиственницы

Внутреннее пространство дома разделено на общественную и приватную зону. Общественное пространство объединено воедино, нет ни стен, ни перегородок. При этом кухня, столовая и холл функционально зонированы.


Окна спален выходят во внутренний двор

Приватная зона спроектирована в соответствии с представлением хозяев об отдыхе. Это две вполне просторные спальни со встроенными гардеробными. Напротив через коридор — ванная комната и санузел.


В жилой части дома располагается и постирочная, там же — отопительное оборудование.


Пол — теплый, бетонный, шлифованный

Яркими акцентами в интерьере стали современная графика Павла Омелюсика, и зеленый цвет некоторых стен.


Окна расположены так, что летом в доме не жарко, а зимой не холодно. Свес кровли перед витражами обеспечивает их затемнение в летнее время, когда солнце высоко.

Стоит отметить, что дом строился по принципу энергоэффективного жилья: большая толщина утеплителя в стенах и перекрытиях, энергосберегающие окна. В жилых помещениях использована система вентиляции для поддержания качественного микроклимата круглый год. В доме практически нет радиаторов — комнаты обогреваются с помощью теплого пола.

Для оптимизации времени монтажа максимальное количество деревянных конструкций (щитов) было изготовлено в условиях цеха. На участке их нужно было только собрать. В итоге объект был реализован всего за 118 дней. Видео процесса строительства можно посмотреть здесь:

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Жилая зона, парковка для машин, хозяйственные и технические помещения - под одной крышей

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