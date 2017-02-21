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Проект Копенгаген: дом в скандинавском стиле построили под Минском за 118 дней
Перед архитектором этого дома стояла не простая задача — создать проект в современной стилистике, который бы гармонично вписался в довольно узкий, вытянутый в длину участок с большим перепадом высот. Он должен быть функциональным, энергосберегающим и экологичным, иметь разумную стоимость и короткие сроки возведения. И обязательно каркасным. И вот через 118 дней от момента начала работ на участке в деревне под Минском появился интересный объект с оригинальным названием «Копенгаген».
Как объясняет руководитель студии дизайна и архитектуры «Nota Bene» Максим Максименко, свое имя проект получил ассоциативно — дом вышел минималистским по форме, с максимально плоской кровлей, интересным ансамблем террас, навесов и хозяйственных пристроек, с чертами, присущими скандинавскому стилю. Напротив дома простирается лесной массив, который дополняет его образ и подчеркивает скандинавские черты.
Внешняя отделка дома подчеркивает уникальность и стиль проекта: фальцевая кровля с минимальным углом наклона плавно переходит на одну из стен, фасад обшит светлыми крупноформатными стеновыми панелями, террасы и подшивка кровли — из лиственницы.
Архитекторы студии — по настоянию заказчика — объединили под одной крышей жилую зону, парковку, хозяйственные и технические помещения. Такое решение позволило избавиться от дополнительных построек на территории и сэкономить время передвижения жителей по дому.
Стоит отметить, что на конечный вид проекта повлияли форма, размер и расположение участка. Он узкий, вытянутый в длину, со сложным рельефом. Пропорции дома соответствуют геометрии участка.
Дом разместили на самой границе участка и улицы, развернув его так, чтобы из панорамных окон открывался вид на максимально большое пространство и лес. что «
— Пришлось насыпать большое количество машин земли, но это стоило того. Теперь участок выглядит как продолжение пола в гостиной, — говорит Максим Максименко.
Ландшафтный дизайн лаконичный — большую часть участка занимает газон, для дорожек и подпорных стен использован шлифованный бетон, гравийная засыпка. Озеленители дополнили северную меланхоличность мелкими зелеными туями. В итоге получился минималистский экстерьер.
По периметру участка установлено сетчатое ограждение, которое дает возможность оценить современную архитектуру дома прохожим. Для забора применили интересное, простое и стильное решение — габионные столбы, заполненные щебнем.
Архитекторы остановились на анфиладном типе планировки, при которой взаимосвязанные помещения располагаются последовательно, одно за другим.
Основной вход в дом — из зоны парковки через небольшой тамбур. Со стороны улицы въезд на парковку закрывается секционными автоматическими воротами. Кстати, по желанию заказчика парковка возле дома оборудована силовыми розетками для зарядки электромобилей.
Внутреннее пространство дома разделено на общественную и приватную зону. Общественное пространство объединено воедино, нет ни стен, ни перегородок. При этом кухня, столовая и холл функционально зонированы.
Приватная зона спроектирована в соответствии с представлением хозяев об отдыхе. Это две вполне просторные спальни со встроенными гардеробными. Напротив через коридор — ванная комната и санузел.
В жилой части дома располагается и постирочная, там же — отопительное оборудование.
Яркими акцентами в интерьере стали современная графика Павла Омелюсика, и зеленый цвет некоторых стен.
Окна расположены так, что летом в доме не жарко, а зимой не холодно. Свес кровли перед витражами обеспечивает их затемнение в летнее время, когда солнце высоко.
Стоит отметить, что дом строился по принципу энергоэффективного жилья: большая толщина утеплителя в стенах и перекрытиях, энергосберегающие окна. В жилых помещениях использована система вентиляции для поддержания качественного микроклимата круглый год. В доме практически нет радиаторов — комнаты обогреваются с помощью теплого пола.
Для оптимизации времени монтажа максимальное количество деревянных конструкций (щитов) было изготовлено в условиях цеха. На участке их нужно было только собрать. В итоге объект был реализован всего за 118 дней. Видео процесса строительства можно посмотреть здесь:
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Жилая зона, парковка для машин, хозяйственные и технические помещения - под одной крышей
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