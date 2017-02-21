Дональд Трамп готов заключить с Россией сделку по борьбе с террористами и по экономическим вопросам, если это будет в интересах США.

Президент США Дональд Трамп готов заключить «сделку» с Москвой в вопросах экономики и в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет РБК.

«Если президент сможет заключить сделку с Россией, он пойдет на это. Он понимает, что сможет найти общий язык в борьбе с ИГИЛ и по вопросам, связанным с ростом экономики. Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку», - сказал Спайсер (цитата по CBS).

Президент США неоднократно заявлял о стремлении наладить отношения с Москвой. В конце января Спайсер выразил уверенность, что Трамп сможет этого достичь, «потому что он умеет заключать сделки».

Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции 18 февраля, сказал, что Россия хочет отношения с США, которые были бы выстроены на принципах взаимного уважения сторон.

«Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность», - заявил глава МИД.

Лавров отметил, что Вашингтон для Москвы «не менее близкий, чем Евросоюз» сосед. Он подчеркнул, что потенциал «кооперации в политике, экономике, гуманитарной сфере - огромен», однако надо быть готовым, чтобы его реализовать.

Трамп пока не встречался с президентом России Владимиром Путиным. Однако после инаугурации главы Соединенных Штатов они провели телефонный разговор. Сергей Лавров заявил, что беседа «была хорошей в политическом и человеческом смыслах». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что разговор был конструктивным. Он пояснил, что Путин и Трамп обсудили вопросы, которые касаются региональной и международной безопасности, и проблемы, связанные с борьбой с терроризмом.

В середине февраля Песков, отвечая на вопрос о личной встрече лидеров двух стран, не назвал ее точную дату, отметив, что этот вопрос прорабатывается. Он также призвал не говорить об отношении Трампа к России, посчитав, что это «преждевременно».