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Гандболисты БГК обыграли лидера своей группы в Лиге чемпионов
Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли в Бресте македонский «Вардар», лидирующий в группе «В» Лиге чемпионов.
БГК имени Мешкова — «Вардар» — 30:26 (15:13)
БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (3), Ященко (3), Бабичев, Кулак (7), Криштопанс (8), Юринок, Стойкович (1), Шумак, Вукич, Проданович, Разгор, Остроушко (8), Шилович.
«Вардар»: Штербик, Ангелов; Стойлов, Недановски, Македа (1), Деревень, Карачич (5), Дуйшебаев (3), Абутович, Канельяс (1), Циндрич (2), Чупич (5), Дибиров (4), Шишкарев (2), Борозан (1), Марсенич (2).
Брестчане сумели одолеть грозного соперника несмотря на отсутствие в составе травмированных Александра Тюменцева, Павла Атьмана и Имама Джамали. А Вячеслав Шумак долго не тренировался из-за гриппа. Дмитрий Никуленков и вовсе давно и надолго выбыл из строя.
Тем не менее, благодаря железной дисциплине, слаженности и невероятной заряженности на победу БГК сумел взять верх.
В нынешнем сезоне БГК уже в пятый раз встречался с «Вардаром». В августе-2016 брестчане обыграли македонского чемпиона в Кубке Белгазпромбанка (29:26). В SEHA-лиге брестчане однажды сыграли вничью (34:34), а еще раз уступили (30:35). В выездном же матче групповой стадии Лиги чемпионов БГК проиграл (27:31). И вот теперь брестчане сумели взять реванш.
Напомним, что
До финиша групповой стадии брестчанам остался один матч — 11 марта в гостях у действующего победителя Лиги чемпионов польского «Виве» из Кельце.
Положение в группе «В»
1. «Вардар» (Македония) — 18 очков (13 игр)
2. «Райн Левен» (Германия) — 17 (13)
3. «Виве» (Польша) — 16 (13)
4. «Пик» (Венгрия) — 15 (13)
5. БГК имени Мешкова (Беларусь) — 14 (13)
6. «Целе» (Словения) — 9 (13)
7. «Кристианстад» (Дания) — 8 (13)
8. «Загреб» (Хорватия) — 7 (13).
В плей-офф выходят 6 лучших команд группы.
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Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли в Бресте македонский "Вардар", лидирующий в группе "В" Лиге чемпионов.
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