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Гандболисты БГК обыграли лидера своей группы в Лиге чемпионов

04.03.2017 22:12 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли в Бресте македонский «Вардар», лидирующий в группе «В» Лиге чемпионов.


Фото: bgk-meshkova.com

БГК имени Мешкова — «Вардар» — 30:26 (15:13)

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (3), Ященко (3), Бабичев, Кулак (7), Криштопанс (8), Юринок, Стойкович (1), Шумак, Вукич, Проданович, Разгор, Остроушко (8), Шилович.

«Вардар»: Штербик, Ангелов; Стойлов, Недановски, Македа (1), Деревень, Карачич (5), Дуйшебаев (3), Абутович, Канельяс (1), Циндрич (2), Чупич (5), Дибиров (4), Шишкарев (2), Борозан (1), Марсенич (2).

Брестчане сумели одолеть грозного соперника несмотря на отсутствие в составе травмированных Александра Тюменцева, Павла Атьмана и Имама Джамали. А Вячеслав Шумак долго не тренировался из-за гриппа. Дмитрий Никуленков и вовсе давно и надолго выбыл из строя.

Тем не менее, благодаря железной дисциплине, слаженности и невероятной заряженности на победу БГК сумел взять верх.

В нынешнем сезоне БГК уже в пятый раз встречался с «Вардаром». В августе-2016 брестчане обыграли македонского чемпиона в Кубке Белгазпромбанка (29:26). В SEHA-лиге брестчане однажды сыграли вничью (34:34), а еще раз уступили (30:35). В выездном же матче групповой стадии Лиги чемпионов БГК проиграл (27:31). И вот теперь брестчане сумели взять реванш.

Напомним, что БГК досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

До финиша групповой стадии брестчанам остался один матч — 11 марта в гостях у действующего победителя Лиги чемпионов польского «Виве» из Кельце.

Положение в группе «В»

1. «Вардар» (Македония) — 18 очков (13 игр)

2. «Райн Левен» (Германия) — 17 (13)

3. «Виве» (Польша) — 16 (13)

4. «Пик» (Венгрия) — 15 (13)

5. БГК имени Мешкова (Беларусь) — 14 (13)

6. «Целе» (Словения) — 9 (13)

7. «Кристианстад» (Дания) — 8 (13)

8. «Загреб» (Хорватия) — 7 (13).

В плей-офф выходят 6 лучших команд группы.

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли в Бресте македонский "Вардар", лидирующий в группе "В" Лиге чемпионов.

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