Ученые из Университета Нью-Мексико с коллегами выяснили, что коренное население Боливии обладает самыми низкими показателями сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Исследование опубликовано в журнале The Lancet, кратко об этом сообщает издание « Индикатор ».



Фото: Michael Gurven / bbc.com

Американские ученые обнаружили, что чимане — малочисленный коренной народ Боливии, имеют самые низкие показатели атеросклероза в мире. Исследователи выяснили это, посетив 85 боливийских деревень и обследовав 705 человек в возрасте от 40 до 94 лет. Оказалось, что 596 из 705 человек (85%) не имели никакого риска сердечно-сосудистых заболеваний, 13% имели минимальный риск заболеваний и лишь 3% — умеренный или высокий риск.

Для сравнения, такое же исследование, проведенное на 6814 американцев (в возрасте от 45 до 84 лет) показало, что половина испытуемых имела умеренный или высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При атеросклерозе на внутренней стенке артерий откладываются холестерин и другие жиры в форме бляшек, а сами стенки уплотняются и теряют эластичность, что приводит к затруднению тока крови. Жертвами атеросклероза обычно становятся люди среднего и пожилого возраста. Другими факторами риска являются курение, большой уровень холестерина, высокое кровяное давление, отсутствие физической активности, ожирение и диабет.

Чимане ведут далекий от европейского образ жизни, основные виды их деятельности — это сельское хозяйство, охота и рыболовство. Согласно предыдущим исследованиям, большинство населения всех стран проводят в сидячем положении около 54% времени бодрствования. У коренного населения Боливии это значение составляет лишь 10%.

Рацион боливийцев содержит низкое количество жиров (14%), особенно насыщенных. В их питании преобладают продукты с высоким содержанием сложных углеводов и клетчатки (72%). Чимане едят в основном рис, фрукты, орехи, кукурузу, тапиоку и бананы. Содержание белка в рационе составляет лишь 14% и поступает в основном из рыбы и мяса животных, пойманных на охоте. Также исследователи отмечают, что курение среди населения встречается крайне редко.

По словам исследователей, хотя образ жизни коренных боливийцев очень отличается от образа жизни индустриального общества, некоторые его элементы все же могут быть перенесены в жизнь современного человека. По мнению ученых, это могло бы существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.