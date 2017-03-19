На кадрах с видеорегистратора, опубликованных на видеохостинге YouTube, видно, как погрузчик начал хаотично двигаться по проезжей части. В результате были повреждены два легковых автомобиля.



© Фото: ГАИ Минского района Бесправник перевернулся на Kia Rio в Минском районе

Пользователи соцсетей начали гадать — было ли это "перформансом" водителя транспортного средства или погрузчик просто вышел из-под контроля.

Кто-то из комментаторов пошутил, что погрузчик устроил генпрогон перед выступлением в Мариинке, еще один пользователь назвал "танец" погрузчика Лезгинкой. Также пользователи интернета сравнили погрузчик с пришельцем из знаменитого американского фантастического боевика "Трансформеры".