|
Водитель погрузчика устроил "танцы" и разбил две машины
20.03.2017 10:10 — Разное | Sputnik Беларусь
На кадрах с видеорегистратора, опубликованных на видеохостинге YouTube, видно, как погрузчик начал хаотично двигаться по проезжей части. В результате были повреждены два легковых автомобиля.
© Фото: ГАИ Минского района
Пользователи соцсетей начали гадать — было ли это "перформансом" водителя транспортного средства или погрузчик просто вышел из-под контроля.
Кто-то из комментаторов пошутил, что погрузчик устроил генпрогон перед выступлением в Мариинке, еще один пользователь назвал "танец" погрузчика Лезгинкой. Также пользователи интернета сравнили погрузчик с пришельцем из знаменитого американского фантастического боевика "Трансформеры".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный случай произошел в Санкт-Петербурге – мини-погрузчик Bobcat устроил "танцы" на проезжей части возле Мариинского театра. Смотрите на видео, к чему привел...
|
Архив (Разное)
Комментарии