ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска "Александровка".

Неизвестные на "Джипе"

Как сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК), попытка прорыва через государственную границу была осуществлена со стороны Украины . Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и с повреждениями попытался скрыться на территории республики.



© Фото: предоставлено Антоном Бычковским Jeep из Украины рвался в Беларусь, пограничники отстреливались

Для задержания нарушителей пограничники применили табельное оружие. Авто удалось остановить недалеко от населенного пункта Габрилеевка (Наровлянский район, Гомельская область).

Изначально сообщалось о задержании двоих человек. Позже на брифинге в Минске начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук заявил о розыске третьего мужчины, который находится в бегах . Личности нарушителей выясняются.

Откуда и куда?

Комментируя инцидент, в Государственной пограничной службе Украины сказали, что автомобиль нарушителей не пересекал государственную границу Украины. В ведомстве обратили внимание, что Jeep не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд. Там отметили, что в районе, где произошел инцидент, есть места, через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.

В ГПК Беларуси в ответ на заявление украинских коллег сообщили, что выясняют маршрут, по которому следовало транспортное средство.

Лукашенко поручил провести расследование

В понедельник во время доклада о совместных учениях Беларуси и России президент республики Александр Лукашенко обратил внимание на инцидент на границе с южным соседом. Он поручил провести расследование по данному инциденту и доложить ему об итогах .

Глава государства констатировал, что периодически на границе с Украиной фиксируются и пресекаются нарушения — попытки ввоза в Беларусь оружия и других опасных предметов.

По словам Лукашенко, сотрудники соответствующих ведомств "должны держать ухо востро", чтобы не было поводов для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Что нашли в машине

На опубликованном видео видно, что в салоне иномарки найден пистолет, два снаряженных магазина и предмет, похожий на тротил с электродетонаторами. В Госпогранкомитете подтвердили обнаружение оружия в машине.