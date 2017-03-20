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Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента
20.03.2017 20:03 — Разное | Sputnik Беларусь
ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска "Александровка".
Неизвестные на "Джипе"
Как сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК),
© Фото: предоставлено Антоном Бычковским
Для задержания нарушителей пограничники применили табельное оружие. Авто удалось остановить недалеко от населенного пункта Габрилеевка (Наровлянский район, Гомельская область).
Изначально сообщалось о задержании двоих человек. Позже на брифинге в Минске начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук заявил о
Откуда и куда?
Комментируя инцидент, в Государственной пограничной службе Украины сказали, что автомобиль нарушителей не пересекал государственную границу Украины. В ведомстве обратили внимание, что Jeep не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд. Там отметили, что в районе, где произошел инцидент, есть места, через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.
В ГПК Беларуси в ответ на заявление украинских коллег сообщили, что выясняют маршрут, по которому следовало транспортное средство.
Лукашенко поручил провести расследование
В понедельник во время доклада о совместных учениях Беларуси и России президент республики Александр Лукашенко обратил внимание на инцидент на границе с южным соседом.
Глава государства констатировал, что периодически на границе с Украиной фиксируются и пресекаются нарушения — попытки ввоза в Беларусь оружия и других опасных предметов.
По словам Лукашенко, сотрудники соответствующих ведомств "должны держать ухо востро", чтобы не было поводов для дестабилизации ситуации в Беларуси.
Что нашли в машине
На опубликованном видео видно, что в салоне иномарки найден пистолет, два снаряженных магазина и предмет, похожий на тротил с электродетонаторами. В Госпогранкомитете подтвердили обнаружение оружия в машине.
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Белорусские пограничники предотвратили попытку прорыва через границу с Украиной. Смотрите на видео момент задержания нарушителей.
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