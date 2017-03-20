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Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента

20.03.2017 20:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска "Александровка".

Неизвестные на "Джипе"

Как сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК), попытка прорыва через государственную границу была осуществлена со стороны Украины. Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и с повреждениями попытался скрыться на территории республики.

Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента
© Фото: предоставлено Антоном Бычковским
Jeep из Украины рвался в Беларусь, пограничники отстреливались

Для задержания нарушителей пограничники применили табельное оружие. Авто удалось остановить недалеко от населенного пункта Габрилеевка (Наровлянский район, Гомельская область).

Изначально сообщалось о задержании двоих человек. Позже на брифинге в Минске начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук заявил о розыске третьего мужчины, который находится в бегах. Личности нарушителей выясняются.

Откуда и куда?

Комментируя инцидент, в Государственной пограничной службе Украины сказали, что автомобиль нарушителей не пересекал государственную границу Украины. В ведомстве обратили внимание, что Jeep не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд. Там отметили, что в районе, где произошел инцидент, есть места, через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.

В ГПК Беларуси в ответ на заявление украинских коллег сообщили, что выясняют маршрут, по которому следовало транспортное средство.

Лукашенко поручил провести расследование

В понедельник во время доклада о совместных учениях Беларуси и России президент республики Александр Лукашенко обратил внимание на инцидент на границе с южным соседом. Он поручил провести расследование по данному инциденту и доложить ему об итогах.

Глава государства констатировал, что периодически на границе с Украиной фиксируются и пресекаются нарушения — попытки ввоза в Беларусь оружия и других опасных предметов.

По словам Лукашенко, сотрудники соответствующих ведомств "должны держать ухо востро", чтобы не было поводов для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Что нашли в машине

На опубликованном видео видно, что в салоне иномарки найден пистолет, два снаряженных магазина и предмет, похожий на тротил с электродетонаторами. В Госпогранкомитете подтвердили обнаружение оружия в машине. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские пограничники предотвратили попытку прорыва через границу с Украиной. Смотрите на видео момент задержания нарушителей.

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