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Лукашенко - о трудоустройстве всех до 1 мая: люди должны сами искать работу, но государство поможет

24.03.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Александр Лукашенко конкретизировал свое поручение разобраться до мая с трудоустройством безработных граждан. «Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу», — пояснил он. Президент привел пример: сейчас пришло время весенне-полевых работ, значит, можно сформировать бригады, которые бы трудились в сельхозпредприятиях. При этом нужно создать все необходимые условия для правильной организации труда, уточнил Александр Лукашенко.

Вместе с тем, подчеркнул президент, необходимо продолжить создание новых рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, при необходимости обучать людей новым специальностям.

— Человек не должен в одиночку искать эту работу, хотя, конечно, это его дело. Но сложившаяся ситуация, когда мы тоже недорабатывали в плане занятости людей, настораживает, и из этого надо делать выводы. Поэтому я и сказал, что к 1 мая в основном надо людей задействовать, — отметил Александр Лукашенко. — Мы должны помочь людям найти работу. Поэтому вот так надо понимать: предложить человеку работать, задействовать его везде.

Президент пояснил и требование не увольнять людей без согласования с местными органами власти: «Нельзя выкидывать людей ради увеличения заработной платы. Куда этот человек пойдет? Надо же определиться». По его словам, если на предприятии сокращают несколько человек, руководители производства вместе с органами власти должны решить, куда их трудоустроить.

Александр Лукашенко также поинтересовался уровнем зарплаты в Гродненской области и еще раз напомнил о своем поручении выйти на средний уровень оплаты труда по стране в эквиваленте 500 долларов. «Если Гродно не получит, что тогда с Могилева требовать? Нам надо людям дать эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Это железобетонно надо сделать», — заявил президент.

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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