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Лукашенко - о трудоустройстве всех до 1 мая: люди должны сами искать работу, но государство поможет
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область,
Александр Лукашенко конкретизировал свое
Вместе с тем, подчеркнул президент, необходимо продолжить создание новых рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, при необходимости обучать людей новым специальностям.
— Человек не должен в одиночку искать эту работу, хотя, конечно, это его дело. Но сложившаяся ситуация, когда мы тоже недорабатывали в плане занятости людей, настораживает, и из этого надо делать выводы. Поэтому я и сказал, что к 1 мая в основном надо людей задействовать, — отметил Александр Лукашенко. — Мы должны помочь людям найти работу. Поэтому вот так надо понимать: предложить человеку работать, задействовать его везде.
Президент пояснил и требование
Александр Лукашенко также поинтересовался уровнем зарплаты в Гродненской области и еще раз напомнил о своем поручении выйти на средний уровень оплаты труда по стране в эквиваленте 500 долларов. «Если Гродно не получит, что тогда с Могилева требовать? Нам надо людям дать эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Это железобетонно надо сделать», — заявил президент.
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Президент конкретизировал свое поручение разобраться до мая с трудоустройством безработных граждан.
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