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Лидеры ЕС подписали Римскую декларацию, в которой определили, каким будет Евросоюз после Brexit

25.03.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Лидеры ЕС подписали Римскую декларацию, в которой определили, каким будет Евросоюз после Brexit

Лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС, свидетельствуют кадры прямой трансляции из капитолийского Дворца консерваторов в Риме.

Декларация стала главным итогом саммита, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Премьер Польши Беата Шидло, чья позиция была главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. Поставив подпись, Шидло развела руками и улыбнулась.

Документ отражает видение будущего Евросоюза во всех сферах. Как ранее сообщала администрация президента Франции, в нем выражены как достижения европейцев за последние 60 лет (в том числе мир, процветание, европейская социальная модель), так и вызовы, стоящие перед ЕС, - рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

На фоне Brexit в декларации особенно подчеркивается стремление оставшихся стран к еще большему единству и солидарности.

"Мы сделаем Европейский Союз сильнее и устойчивее путем еще большего единства и солидарности между нами и соблюдением общих правил", - заявляют лидеры.

При этом в документе допускается возможность развития разными темпами и с разной интенсивностью. Этот принцип "многоскоростной Европы" стал одной из главных трудностей при подготовке саммита. Его поддерживают, в частности, Германия, Франция и страны Бенилюкса, но ряд государств Восточной Европы, в том числе Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, выступали против упоминания этого принципа в итоговой декларации, поскольку опасаются, что он позволит странам Западной Европы принимать решения без них.

В числе приоритетов на будущее лидеры Евросоюза назвали безопасность и защиту, процветание и экономический рост, социальную политику и сильные позиции на международной арене.

При этом усиливать позиции Европы ЕС намерен, создавая новые партнерства и способствуя стабильности и процветанию "на Ближнем Востоке, в Африке и во всем мире".

Укреплять оборону и безопасность европейские лидеры собираются в сотрудничестве с НАТО, но при этом будут учитываться индивидуальные обстоятельства стран-членов Союза.

Церемония подписания состоялась в зале Горациев и Куриациев капитолийского Дворца консерваторов - там же, где 25 марта 1957 года состоялось подписание договора о создании Европейского экономического сообщества.

 
 
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