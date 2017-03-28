В доме номер шесть на тусовочной Зыбицкой летом будет работать как минимум 14 заведений. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали в товариществе собственников «На торговой набережной» и подтвердили владельцы заведений.





В следующую пятницу в здании, где уже работает 11 точек общепита (10 из которых — бары), заработает бар «Клумба». Вход в заведение находится между винным «Хороший год» и недавно открывшимся Spirit bar. Вместе с подсобными помещениями он занимает 200 квадратных метров и располагается на двух этажах. На первом этаже будет большая барная стойка, на втором — кальяны. Владельцы говорят, что это будет биттер-бар (нем. bitter (горький) — алкогольные напитки, среди которых горькие настойки и некоторые виды вермутов и ликеров). Из еды предложат хот-доги и легкие закуски. Что касается ценовой политики, то стоит ориентироваться на цены «Банки-Бутылки» и El Pushka.

Еще одно питейное заведение «На пляже» тоже практически готово к запуску. Вход в него расположился возле «Кофеберри», а открывают новое место владельцы знакомого минчанам бара «Эмбарго». Площадь бара также более 200 «квадратов» с «подсобками», он расположится на первом и цокольном этаже. Подробности владельцы не раскрывают, отмечают лишь, что это будет тики-бар. Слово «тики» обозначает разного рода идолов: от церемониальных статуй до вырезанных из дерева фигур богов. В интерьере таких баров преобладает «островная» тема — плетеная мебель, бамбук, пальмы, диваны, лодки. Обязательные атрибуты — такие предметы быта островных жителей, как маски, деревянные тотемы и идолы.















Также ждут запуска еще как минимум два помещения между «Банками-Бутылками» и Mad Rabbit. Правда, к открытию они не так близки, как два предыдущих места.

Название первого, открытие которого планируется через один-два месяца, владельцы не раскрывают. Его строительство уже завершено, сейчас заведение согласовывает время работы. Бар площадью 65 квадратных метров будет предлагать коктейли и разливное пиво. Особенностью заведения станут цены, которые, по словам владельцев, будут ниже, чем в других заведениях на Зыбицкой.

Еще один бар и вовсе находится на стадии разработки концепции. Его общая площадь 85 «квадратов», и, как говорят владельцы, это позволяет сделать хотя бы минимальный танцпол. Открытие заведения запланировано через несколько месяцев или даже полгода.

С учетом этих питейных мест в доме номер шесть на Зыбицкой будет работать 15 заведений. Как стало известно AFISHA.TUT.BY, ведутся переговоры насчет как минимум еще одного помещения на цокольном этаже. Правда, вход в него может расположиться лишь со стороны уже функционирующего бара, владельцы которого пока не дают разрешения на необходимые строительные работы.

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