Многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Мелитина Станюта показала SPORT.TUT.BY ювелирное украшение, которое создано по ее образу. Это фигурка гимнастки в виде кулона. Его появление в продаже и еще несколько вещей говорят о том, что магазин Станюты превращается в фан-дом гимнастики.





После завершения спортивной карьеры Мелитина Станюта осваивается в бизнесе. Своим делом стал уже существовавший магазин аксессуаров и бижутерии Variety в ТЦ «Столица». Вклад титулованной спортсменки — это имя и лицо.

Предложение друзей о сотрудничестве привлекло Мелиту тем, что она может влиять на политику магазина и формировать линейку товаров. 4 апреля Станюта проведет презентацию первого украшения, разработанного при ее участии. Это будет кулон «Гимнастка». Специально для него в помещении магазина поставят шкаф-витрину.





На 99 процентов изделие состоит из благородного материала. Серебро позволило сделать фигурку гимнастки объемной, а не плоской. Для Мелиты этот момент был принципиальным. Равно как и то, чтобы украшение не теряло лоска — не гнулось, не ржавело. Об оставшемся одном проценте она пообещала рассказать на презентации.

— В Беларуси, к сожалению, не взялись за такую тонкую работу, — добавила Станюта. — Нашли мастера за границей. Его интерес состоял в том, чтобы проверить себя. Глядя на итог, думаю, можно сказать, что он хорош в своем деле.

Для фигурки выбрали движение, которое девушки-«художницы» называют «крокодилом». Кулон лепили по фото Мелитины. Сама же гимнастка внесла несколько правок в проектный вариант, прежде чем выпустить партию в пятьдесят штук.

— Просила поправить юбочку и гулечку. А еще хотела, чтобы был виден палец! Получилось, и теперь это мое любимое украшение. Недавно была в Москве, где посетила Неделю моды, Большой театр, театр Ермоловой. Повсюду спрашивали, где можно купить такой кулончик. Где, где? В Минске. В течение месяца у нас откроется интернет-магазин. Знаю, что ребята из Японии, Греции, Италии, Украины и России ждут его.





— Впервые увидела кулончик-«гимнастку» в Италии около четырех лет назад, — продолжила Станюта. — Мне было восемнадцать, и тем не менее он заставил пережить детский восторг. Почему? Да потому, что художественная гимнастика — мое всё! Можно сравнить с эмоциями, которые пережила, когда мама достала первый мяч из Японии — красно-черный. Мы его помечали, чтобы, не дай Бог, не забыть. А если такое случалось, следовала истерика. Лента, обруч, обмотки, другие предметы, как и прямая осанка, заставляли чувствовать себя особенной. Всегда хотелось обозначить принадлежность к гимнастике, однако носить повсюду обруч неудобно. Кулончик на шее — другое дело. Не так давно на борту самолета один из пассажиров решился обратиться ко мне лишь потому, что на мне была «Гимнастка». Сказал, что его сомнения, Станюта я или нет, развеялись благодаря этому аксессуару. «Точно, работает», — подумала про себя.

В разговоре с Мелитой отсылки к прошлому ее прабабушки Стефании Михайловны, народной артистки СССР, — привычная вещь. Прежде они касались легкости, с которой гимнастке давалась работа над образами в спорте. Теперь акценты сместились в сторону бижутерии.



Подарки Стефании Станюты правнучке Мелитине

Стефания Станюта сама делала украшения из шишек, орехов, финиковых косточек и макарон. Кукуруза у нее шла за янтарь. Впрочем, об этом Мелита не может многого рассказать.

— Была слишком маленькой, чтобы понимать, что чудесная бабушка, которая сидела рядом, великая актриса. Будь постарше, наверное, забросала бы вопросами. А вот покопаться у нее в вещах и найти грим, маски, украшения, конечно, любила. Считала, что у нее был ларец, который перемещал в сказку.

Из несметных богатств прабабушки у Мелиты остались только бусы. Гимнастка предположила, что они сделаны из «семян и макарон».





Среди несыгранного на сцене Стефанией Станютой была роль Неизвестной, о которой мечтала актриса. По ее мнению, слова для такой роли необязательны. Она хотела рассказать историю с помощью движений и пластики, чтобы «зритель забыл, кто он в этой своей жизни, и окунулся бы в мир прекрасного и таинственного».

Свободы в выступлениях гимнасток в ходе соревновательной программы мизер. Им нужно набрать необходимое количество технически сложных элементов с бросками, кувырками и переворотами. А вот среди показательных выступлений Станюты есть то, в которое она вложила смысл и которое подходит под описание Стефании Михайловны Неизвестной.





— Я сосредоточилась на передаче эмоций, а в нашем виде спорта им отводится большее место, чем, например, в плавании или беге, — уверена Мелита. — Переживания передала с помощью двух масок. Но не таких, что вот черная, а вот — белая. Это слишком просто. Жизнь — это разнообразие цветов и эмоций. Скажем, улыбка может передать сомнение. Берегла идею около пяти-шести лет и за это время поменялась. До Олимпиады в Лондоне, когда случилась операция , была одной. После пережитого стала сильнее. И рада тому, что удалось показать номер с масками именно на чемпионате Европы 2015 года в Минске.

Мелита говорит, что только после завершения карьеры поняла: зритель ее боготворит и ждет. До этого же находилась в таком ритме, когда завоевание медалей сопровождало чувство хорошо проделанной работы, а вместе с ним опустошение.





— Долго сомневалась, выступать ли на Baby Cup, который был в декабре . Просила: «Можно я тихонечко уйду из спорта, чтобы меня никто не трогал». Не хотела навязываться, устраивать пышные проводы. Знаю, что чего-то добилась в спорте, но никогда «короны» не носила. На том, чтобы выступила, настояла Ирина Юрьевна (Лепарская, главный тренер сборной по художественной гимнастике. — Прим.ред.). «Дети хотят тебя видеть», — твердила она. Дошло чуть ли не до скандала. А сегодня говорю ей спасибо за то, что уговорила. Пришло действительно много людей, они хорошо приняли меня. Наконец-то поняла, что меня ждут!

5 и 6 августа в Минске пройдет FIG World Challenge Cup 2017. По традиции соревнования подобного уровня в белорусской столице завершились показательным шоу. Разве не возможность для Мелиты еще раз порадовать поклонников?

— С большим удовольствием выступлю, — заверила гимнастка.





Пока же ее встречи с фанатами, которые собирают около двадцати человек, проходят в магазине. Он для поклонников Станюты стал фан-домом сродни тому, что есть у хоккейного клуба «Динамо». Сюда дети и взрослые несут рисунки и письма с подписью «для Мелиты». Видимо, считают такую связь более надежной, нежели соцсети и почта.

О народной любви к гимнастке говорит еще один пример.

— Знаю о трех случаях, когда девочек называли моим именем. Кто-то из молодых родителей просто сообщил, а кто-то советовался и просил рассказать об имени. Это привилегия, когда детей называют в твою честь. Никогда не думала о том, что буду ее иметь.

Неофициально кулон-«гимнастку» также окрестили Мелитой. Пожалуй, если следовать логике называть украшения именами белорусских «художниц», то выйдет внушительная по количеству коллекция.

— Можно выбрать позы Кати Галкиной, Любы Черкашиной, Инны Жуковой, Юли Раскиной, Ларисы Лукьяненко, Марины Лобач. Когда в 1996 году впервые пришла в зал, то увидела фото Марины в белом купальнике с лентой, где она красиво поднимает ногу. Чем не вариант? А в случае с Ириной Юрьевной выбрала бы золото. Пожалуй, это была бы брошь, а не кулон. То есть что-то солидное! Видите, сколько предложений. А ведь я уверена, что скоро у нас появятся новые имена в художественной гимнастике…





Интерес к ювелирным украшениям у Мелиты проснулся поздно. Например, уши она проколола только после ухода из сборной. Совсем недавно ей напоминали, что выход в вечернем платье требует наличия «браслета, колье или чего-то другого в этом духе». А носить изделия из недорогих материалов Мелита стала благодаря своему магазину.

— Конечно, в глубине души хочется создать что-то похожее на фан-дом гимнастики, хотя я понимаю, что это очень громкое заявление, — призналась Станюта. — Было бы здорово на базе нашего магазина сделать штаб-квартиру гимнастики и проводить здесь пресс-конференции и благотворительные аукционы с лотами из числа предметов спортсменок. Пока же можно сказать, что наш кулончик-«гимнастка» — такая же атрибутика, какая есть у больших клубов в футболе и хоккее. Очень рада, что идея, возникшая на стадии обсуждения моего участия в судьбе магазина, реализована. Осталось узнать, есть ли на кулончик спрос.