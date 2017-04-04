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Хоккеисты "Юности" заняли второе место на домашнем детском международном турнире
С 31 марта по 2 апреля 2017 года специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва хоккейного клуба «Юность» выступала хозяйкой международного турнира среди юношей 2006 года рождения, сообщает официальный
На базе «Чижовка-Арены» команды из Беларуси, России, Украины и Казахстана боролись за победу в соревнованиях на призы клуба «Юность-Минск».
По итогам турнира лучшими стали представители СДЮСШОР «Химик» из Воскресенска, которые за счет победы в очной встрече опередили хозяев из СДЮШОР «Юность-Минск». Также в тройку призеров пробились хоккеисты ДЮСШ «Днепр» из украинского Херсона. К слову, украинцы выступали на «Чижовка-Арене» под руководством Олега Тимченко, отдавшего более шести лет своей игровой карьеры хоккейному клубу «Юность-Минск».
Матчи команды СДЮШОР «Юность-Минск»
31.03.2017. «Юность» (Минск) — «Днепр» (Херсон) — 4:4.
31.03.2017. «Юность» (Минск) — «Питер» (Санкт-Петербург) — 5:3.
1.04.2017. «Юность» (Минск) — «Ястребы» (Липецк) — 6:0.
1.04.2017. «Юность» (Минск) — «Химик» (Воскресенск) — 4:5.
2.04.2017. «Юность» (Минск) — «Астана» (Астана) — 6:0.
Итоговое положение:
1. «Химик» (Воскресенск) — 9 очков (5 матчей; разница шайб 20−14)
2. «Юность» (Минск) — 7 (5; 25−12)
3. «Днепр» (Херсон) — 6 (5; 15−13)
4. «Питер» (Санкт-Петербург) — 4 (5; 12−11)
5. «Ястребы» (Липецк) — 2 (5; 9−21)
6. «Астана» (Астана) — 2 (5; 9−19).
По итогам турнира оргкомитет определил лучших игроков в каждом амплуа.
Лучшим вратарем соревнований был признан Кирилл Князев из воскресенского «Химика», лучшим защитником — Тимофей Маманович из минской «Юности», лучшим бомбардиром с 17 (6 голов и 11 передач) результативными баллами стал воспитанник СДЮШОР «Юность-Минск» Владислав Лобатый.
Фото: junost.org
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СДЮШОР "Юность" выступала хозяйкой международного турнира среди юношей 2006 года рождения.
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