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Хоккеисты "Юности" заняли второе место на домашнем детском международном турнире

04.04.2017 23:13 — Разное | Tut.by  
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С 31 марта по 2 апреля 2017 года специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва хоккейного клуба «Юность» выступала хозяйкой международного турнира среди юношей 2006 года рождения, сообщает официальный сайт ХК «Юность-Минск».


Фото: junost.org

На базе «Чижовка-Арены» команды из Беларуси, России, Украины и Казахстана боролись за победу в соревнованиях на призы клуба «Юность-Минск».

По итогам турнира лучшими стали представители СДЮСШОР «Химик» из Воскресенска, которые за счет победы в очной встрече опередили хозяев из СДЮШОР «Юность-Минск». Также в тройку призеров пробились хоккеисты ДЮСШ «Днепр» из украинского Херсона. К слову, украинцы выступали на «Чижовка-Арене» под руководством Олега Тимченко, отдавшего более шести лет своей игровой карьеры хоккейному клубу «Юность-Минск».

Матчи команды СДЮШОР «Юность-Минск»

31.03.2017. «Юность» (Минск) — «Днепр» (Херсон) — 4:4.

31.03.2017. «Юность» (Минск) — «Питер» (Санкт-Петербург) — 5:3.

1.04.2017. «Юность» (Минск) — «Ястребы» (Липецк) — 6:0.

1.04.2017. «Юность» (Минск) — «Химик» (Воскресенск) — 4:5.

2.04.2017. «Юность» (Минск) — «Астана» (Астана) — 6:0.

Итоговое положение:

1. «Химик» (Воскресенск) — 9 очков (5 матчей; разница шайб 20−14)

2. «Юность» (Минск) — 7 (5; 25−12)

3. «Днепр» (Херсон) — 6 (5; 15−13)

4. «Питер» (Санкт-Петербург) — 4 (5; 12−11)

5. «Ястребы» (Липецк) — 2 (5; 9−21)

6. «Астана» (Астана) — 2 (5; 9−19).

По итогам турнира оргкомитет определил лучших игроков в каждом амплуа.

Лучшим вратарем соревнований был признан Кирилл Князев из воскресенского «Химика», лучшим защитником — Тимофей Маманович из минской «Юности», лучшим бомбардиром с 17 (6 голов и 11 передач) результативными баллами стал воспитанник СДЮШОР «Юность-Минск» Владислав Лобатый.

Фото: junost.org






 
Теги: Минск
 
 
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СДЮШОР "Юность" выступала хозяйкой международного турнира среди юношей 2006 года рождения.

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