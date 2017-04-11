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Данкверт пригрозил судом «против всего Минсельхозпрода Беларуси»

12.04.2017 22:36 — Разное | Ежедневник  
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Данкверт пригрозил судом «против всего Минсельхозпрода Беларуси»

kommersant.ru

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает правильным возбуждение уголовного дела против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества по выявлению санкционных продуктов на границах Беларуси с ЕС и Россией.

Об этом заявил Данкверт в интервью RNS, публикация которого запланирована на четверг, 13 апреля.

Работа ветеринарных и фитосанитарных служб России и Беларуси должна быть эквивалентной, и при обнаружении санкционной продукции меры должны принимать обе стороны, считает Данкверт. «Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Беларуси и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ», — заявил он.

Отказ Минсельхозпрода является косвенным показателем заинтересованности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, полагает руководитель Россельхознадзора.

«Говоря языком того уголовного дела, которое (могут завести. — RNS) против меня, они потворствуют проникновению (санкционных продуктов в Россию. — RNS). Поэтому уголовное дело, которое с нашей стороны должно быть возбуждено, должно быть возбуждено против всего министерства сельского хозяйства Беларуси в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было. А продукция санкционная нами задерживается», — заявил Данкверт.

Руководитель Россельхознадзора подчеркнул, что в ограничении поставок продукции белорусских предприятий не было его заинтересованности. «Это смешно вообще. Я выполняю те функции, которые на меня возложены государством, и своими действиями, своим лабораторным мониторингом мы всегда это докажем. Как я говорил, единственное, в чем можно меня обвинить ― в том, что мало вводил ограничений на предприятия, старался урегулировать вопросы без этого», — добавил он.

Ранее руководитель Россельхознадзора попросил Минсельхоз временно взять на себя проведение переговоров по поставкам сельхозпродукции с Белоруссией и рядом других стран. «Если министр примет мое предложение, то Россельхознадзор сможет сосредоточиться на внедрении электронных систем в России, на состоянии ветеринарных служб в субъектах, на прозрачности их деятельности», — пояснил он.

В феврале президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта из-за ограничения доступа на российский рынок продукции белорусских предприятий. Официальный представитель ведомства Юлия Мелано говорила, что руководитель ведомства действует согласно существующей российской и международной законодательной базе. Позднее Данкверт сообщал, что получил вопросы прокуратуры России, связанные с Беларусью. В марте Мелано сообщала, что Россельхознадзор предоставил прокуратуре ответ.

 
 
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