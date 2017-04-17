Участок в квартале улиц Червякова — Каховской — Урожайной — Осипенко ООО «Метадос» под строительство нескольких многоэтажек был выделен еще в 2008 году. С тех пор застройщик возвел одну многоэтажку на Червякова, 55, под которую снес несколько усадеб. Прежде, чем продолжить застраивать территорию, застройщик должен был отселить владельцев восьми домов: № 2, 4, 6, 8 на Урожайной и № 35, 37, 39, 41 на Червякова. Но отселил далеко не всех - у котлована под очередной дом остались большинство жителей Урожайной и Червякова. Стройка шла вяло, люди так и не дождались нового жилья. В феврале этого года Мингорисполком забрал у застройщика участок и обязал вернуть землю людям. Но принимать ее обратно они уже не хотят.

REALTY.TUT.BY в проекте «Одноэтажный Минск» узнал у владельцев домов, почему люди хотят, чтобы их дома снесли.





«Нам запрещали строиться с 2001 года. За провал проектов должны отвечать инвесторы и чиновники»

Проект застройки Урожайной-Червякова утвердили еще в 2001 году. А уведомления о планируемом сносе домов некоторые жители получили еще в 1993 году. С тех пор делать реконструкцию домов было запрещено, вкладываться в ремонты — бессмысленно. В 2015 году это привело к трагедии: из-за старого газового котла вместе с хозяйкой сгорел дом № 6 на Урожайной. Жители квартала до сих пор говорят: снесли бы вовремя, все были б живы.



Сгоревший дом так и стоит на улице

Люди стали писать письма в Мингорисполком и Генпрокуратуру, требовали обязать застройщика выполнить условия строительства: отселить всех жителей домов до начала третьего этапа стройки.

В 2015 году бесконечные обращения владельцев домов принесли свои плоды: Мингорисполком запретил приступать к третьему этапу строительства до отселения людей и выплаты им компенсаций, и даже пригрозил застройщику забрать землю, если тот не выполнит условий.

Стройку «Метадос» остановил, но условия не выполнил. Люди так и не дождались представителей застройщика с их вариантами компенсации.





После того, как в феврале Мингорисполком решил все-таки забрать у «Метадоса» участок, застройщик должен по бумагам вернуть землю владельцам частных домов. Но принимать ее обратно люди, 10 лет живущие фактически на стройке, не хотят.

— Город обязал вернуть нам земельные участки, и даже не поднял вопрос выплаты каких-либо компенсаций за то, что «Метадос» девять лет пользовался нашей землей, не выполнив оговоренных условий их изъятия. К тому же никаких гарантий того, что завтра нас не снесут нет — согласно генплану города наш квартал подлежит сносу до 2020 года. То есть в любое время участки снова могут забрать, только на менее выгодных условиях, обнулив обязательства, которые существовали у «Метадоса» перед собственниками. Землю передадут новому застройщику — частной фирме через аукцион или государственному УКСу. А они предложат, конечно, то, что выгодно им, а не людям, — говорит Георгий, чьи родители живут в доме на Урожайной. — На мой взгляд, инвесторы должны деньгами отвечать за провал проектов, а чиновники — своими должностями, а не сваливать все на собственников. Поражает их поведение: с 2001 года нам запрещали реконструкцию, а теперь еще и обвиняют, что люди не привели дома в порядок.

«Застройщик испортил жизнь всей улице»

Почти все дома, которые застройщик должен был снести, старенькие, деревянные, двухквартирные. Во дворах у всех стоят хозпостройки: сараи, гаражи.

Возле уже построенной многоэтажки «Метадоса», как и несколько лет назад, вырыт котлован. По периметру он огорожен зеленой строительной сеткой. Возле дома № 8 открыт въезд на площадку, там среди строительного мусора копошатся двое рабочих.

— Участок забрали у застройщика, нам сказали все вывезти с площадки до 1 мая. Технику убрали, остался какой-то инструмент и так, по мелочи, — говорят рабочие. — «Метадос» должен был застроить все до конца улицы.





— Да как тут жить будешь? Ни воды, ни канализации, — присоединяется к разговору местный житель Валерий. Его дом стоит на нечетной стороне Урожайной и пока снос ему не грозит. — Застройщик мог ведь снести давно и дать людям в этом своем доме квартиры, пусть бы жили. Но жадность человека губит. Чем человек богаче, тем скупей.

На многоэтажке висит растяжка «продаются». Строители рассказывают, что в доме продана лишь половина квартир.





— Да тут жить невозможно стало. Вы посмотрите, куда застройщик забор вынес, — говорит Валерий, показывая на границы забора, который ограждает стройплощадку. — Забрал весь тротуар, полдороги. Жильцы новостройки паркуются вдоль стройки так, что здесь ни проехать, ни с коляской пройти. Котлован огорожен просто сеткой. У нас был случай, когда молодая девушка тут разворачивалась на машине, сдала задом и повисла над котлованом. Мы ее еле вытащили всей улицей! Это же просто опасно. И вот так стоит этот четырехметровый котлован тут много лет. Хорошо, что никто не пострадал. Раз ты забрал дорогу у людей, так огороди, чтобы безопасно было, тротуар сделай людям. Строительная техника всю дорогу разбила, одни ямы, хоть бы засыпали их каким щебнем. Что же ты жадничаешь? Сколько лет застройщик владел участком, а вокруг развел одну грязь, ничего толком не сделал.

«Наш дом был первым в частном секторе, поэтому маме приходилось спать с ружьем»

Местные рассказывают, что частный сектор на Червякова-Урожайной начал застраиваться в 1950-х годах. Дома здесь строили фронтовики. Жили тихо, частный сектор потихоньку окружали многоэтажки.

— У нас здесь жил Герой Советского союза Жунин. Его дом одним из первых снесли под строительство «Метадоса». Теперь именно на его месте котлован, — говорит Валерий. — Да тут одни старики остались. Дали бы им квартиры да и оставили в покое.

Старики, под чьими окнами идет стройка, уехать в квартиры готовы давно. Но, скорее всего, доживать им придется в своих домах.





— Мы ждали сноса много лет. Но теперь, говорят, сносить не будут, — рассказывает Анна Борисовна. — Мне 90 лет, я больной человек. Я бы уже давно переехала в квартиру, там все удобства есть. А тут мы ни ремонта, ничего сделать не можем. Дети помогают, но тяжело мне, тяжело.

Соседка бабушки Людмила Александровна рассказывает: о том, что земля с ее домом продана, узнала случайно.





— Еще в 2007 или 2008 году мы понесли документы в исполком, хотели приватизировать дом. А нас ошарашили: земля ваша продана, будут строить многоэтажки. Мы были в шоке. Представитель застройщика, помню, в ноябре 2008 года сказал, что снесет нас к новому году. Поэтому мы ни ремонт не делали, ни за коммуникации не брались: у нас вода лишь в колонке, канализации нет. Хотя, конечно, нас этим сносом «кормят» лет 40. Но когда сказали, что землю уже купили, мы поверили, что скоро переедем. А теперь выходит, что застройщик от земли отказался, а мы живем… как живем.

Участок на Урожайной после войны получали родители Людмилы Александровны. И дом их стал одним из первых в частном секторе.





— У меня папа был милиционер, и вот он уедет в командировку, а мама с его ружьем спит, потому что страшно — тут пустырь был сплошной и только наш дом стоял как бельмо на глазу. Мама боялась, что придут воры, — рассказывает Людмила Александровна. — Теперь уже тут некого бояться, да и дом наш в таком состоянии, что никому не нужен.

Молодежь, живущая на улице, уезжать из частного сектора не хочет. Говорят, что с удовольствием привели бы дома в порядок, если бы на то было разрешение.





— Официально о том, что нас сносить не будут, нам еще никто не объявил. Только соседка приходила и говорила, что с нас теперь будут брать деньги за вывоз мусора: пока шла стройка, за это платил «Метадос». Построить он должен был все до 2009 года, но, как видите, дальше одного дома он не двинулся, а нам до сих пор не разрешают ни строить, ни ремонтировать дома. Я даже окна поменять не могу, потому что исполком это оценивает как реконструкцию. А потом говорят нам: ребята, у вас дома некрасивые. Странно, да?, — говорит местный житель Максим. — Я очень не хочу, чтобы меня сносили. У меня второй ребенок здесь скоро садик закончит, в школу пойдет. Хотят, чтобы их снесли, только те, кто и так всю жизнь ждал сноса: они и коммуникации не провели себе, хотя можно было. А я бы с удовольствием остался, привел дом в порядок. Это же свой дом, своя земля. С квартирой это никогда не сравнится. Что дальше будет, никто не знает. Землю же они в частную собственность выкупить не дадут. Они и прописываться тут не разрешают с 90-х годов — все ссылаются на снос. Так что поживем — увидим.





Сейчас владельцы домов готовят обращение в Мингорисполком с несколькими требованиями: выплатить им компенсации, которые они оговаривали с застройщиком в 2008 году, вести «Метадос» в список недобросовестных застройщиков и провести расследование в отношении тех должностных лиц администрации Центрального района и Мингорисполкома, которые не отреагировали на нарушение застройщиком договорных обязательств еще в 2010 году и продлили застройщику сроки пользования земельными участками.

— Мы хотим по-максимуму получить всю информацию про квартиры, которые нам положены, привлечь чиновников к ответственности, если виноваты, и ускорить процесс решения ситуации, а не подвешивать ее на 5 лет, пока не придет очередной Метадос и дома совсем не обветшают. Многие люди могут просто не дождаться, пока с их домами что-то решат. Сестре моей бабушки, которая прописана в доме, скоро уже 88 лет и хочется, чтобы она дожила свой век в нормальных условиях. Хочется, чтобы наша ситуация привела к изменениям на законодательном уровне, при которых людей либо вообще не трогают и они строят на своей земле, что хотят, либо если тронули — пускай государство решает со всеми оперативно вопросы и потом застройщики ему возмещают. Людей в заложники брать не нужно, как сейчас это делает государство, — говорит Георгий.



