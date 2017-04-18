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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов испанская «Барселона» сыграет сегодня с итальянским «Ювентусом».

Первая игра этих команд в Турине завершилась уверенной победой «Юве» со счетом 3:0.

В 1/8 финала «Барселона» смогла отыграть и более существенный гандикап у «ПСЖ», но итальянский чемпион известен своей надежной обороной и легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном.



Фото: twitter.com/FCBarcelona

В другом матче дня «Монако» примет дортмундскую «Боруссию». Первый матч в Германии завершился победой французского клуба со счетом 3:2.





Барселона 0−0 Ювентус

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча «Барселона» — «Ювентус».

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