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Виновник ДТП, в котором погиб солдат-срочник, получил 3 года ограничения свободы

20.04.2017 16:23 — Разное | Tut.by  
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В Бресте огласили приговор по обвинению 21-летнего водителя в смертельном ДТП на трассе М1, сообщила AUTO.TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.


Напомним, ДТП произошло 16 июня прошлого года, около 10.30. 21-летний водитель Honda ехал со стороны Бреста в направлении Кобрина. По предварительной версии, на 27-м километре дороги легковушка врезалась в попутный ГАЗ. В результате столкновения погиб 22-летний пассажир Honda. Водителя спасла подушка безопасности.

По данным следствия, водитель Honda своевременно не увидел в своей полосе двигающийся попутно и снижающий скорость грузовик, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение.

Обвиняемый и пострадавший на момент ДТП являлись военнослужащими срочной службы и направлялись в отпуск.

Суд признал водителя Honda виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК) и назначил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его также лишили права управления на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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