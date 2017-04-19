В Бресте огласили приговор по обвинению 21-летнего водителя в смертельном ДТП на трассе М1 , сообщила AUTO.TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.





Напомним, ДТП произошло 16 июня прошлого года, около 10.30. 21-летний водитель Honda ехал со стороны Бреста в направлении Кобрина. По предварительной версии, на 27-м километре дороги легковушка врезалась в попутный ГАЗ. В результате столкновения погиб 22-летний пассажир Honda. Водителя спасла подушка безопасности.

По данным следствия, водитель Honda своевременно не увидел в своей полосе двигающийся попутно и снижающий скорость грузовик, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение.

Обвиняемый и пострадавший на момент ДТП являлись военнослужащими срочной службы и направлялись в отпуск.

Суд признал водителя Honda виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК) и назначил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его также лишили права управления на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.