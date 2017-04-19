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Виновник ДТП, в котором погиб солдат-срочник, получил 3 года ограничения свободы
В Бресте огласили приговор по обвинению 21-летнего водителя
Напомним, ДТП произошло 16 июня прошлого года, около 10.30. 21-летний водитель Honda ехал со стороны Бреста в направлении Кобрина. По предварительной версии, на 27-м километре дороги легковушка врезалась в попутный ГАЗ. В результате столкновения погиб 22-летний пассажир Honda. Водителя спасла подушка безопасности.
По данным следствия, водитель Honda своевременно не увидел в своей полосе двигающийся попутно и снижающий скорость грузовик, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение.
Обвиняемый и пострадавший на момент ДТП являлись военнослужащими срочной службы и направлялись в отпуск.
Суд признал водителя Honda виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК) и назначил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его также лишили права управления на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Его также лишили прав на 5 лет.
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