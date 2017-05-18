Известные белорусы бегали в центре Минска в форме сердца

Необычная пробежка с участием спортсменов, ведущих, моделей и общественных деятелей прошла в столичном парке Победы.

С помощью смартфонов бегуны рисовали двухкилометровое сердце в центре Минска и тем самым готовились к «Забегу тысячи сердец» #velcombegom, рассказали в пресс-службе velcom.

«Сердечную» пробежку совершили более 30 человек. Среди них были представители футбольных клубов «БАТЭ», «Динамо-Минск», «Крумкачы» и баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск». Компанию им составили модели и телеведущие, в том числе «Мисс Беларусь 2008» Ольга Хижинкова. Вместе с ними пробежали и неравнодушные минчане, которые также попытались нарисовать большое сердце в центре Минска.

Впрочем, с первой попытки сердце получилось мешковатым. «Больше напоминает ящик, по которому ударили кувалдой, – удивился баскетболист и спортивный директор клуба «Цмокі-Мінск» Егор Мещеряков. – Но идея прекрасная: ты и бежишь, и рисуешь. Да еще и польза для себя: фитнес-приложение подсказывает, что я сбросил более 300 калорий, что совсем неплохо для пробежки в 15 минут. Бег нужен, чтобы поддерживать себя в форме».

Кто-то, впрочем, пробежал от сердца, но без смартфона. «Для меня это стало смыслом жизни, бегаю от души, – признался один из бегунов, примкнувших к «звездной» колонне. – Причем все сложилось неожиданно: два года тому назад сломал руку перед поездкой в горы. Пришлось ходить с гипсом и тренировать мышцы – вот и начал бегать, а потом втянулся Бегаю регулярно, в том числе на соревнованиях: скоро, например, будет Рижский марафон. Идея бегать в помощь другим людям хороша – это и стимул, и возможность сделать что-то полезное для других».

«Звездная пробежка» стала прелюдией к благотворительной акции «Забег тысячи сердец», которая пройдет 27-28 мая. Принять в нем участие могут белорусы в любой точке мира. Для этого надо взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью фитнес-приложения. Результаты забега следует выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Все километры, которые пробегут участники, будут переведены в деньги из расчета 2 рубля за 1 км. Те же, кто сумеет пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше – по 4 рубля с километра.

Все средства будут направлены на нужды детской кардиохирургии РНПЦ «Детской хирургии» в Минске. Предполагается, что на них будет приобретено уникальное оборудование для ранней диагностики пороков сердца у детей.

«Бегать и рисовать – новая форма активности, которая позволяет разнообразить традиционную физическую активность. Кроме того, в ней заложен особый смысл: бегуны рисуют сердца с помощью смартфона. С 27 по 28 мая по всему миру пройдет беговая инициатива, во время которой белорусы смогут пробежать в помощь детям с пороками сердца. Каждый сможет внести свой вклад уже тем, что пробежит», – подчеркнул начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.

Беговую инициативу «Забег тысячи сердец» проводит компания velcom при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства здравоохранения. Помимо помощи детям, она направлена на популяризацию здорового образа жизни и развитие беговой культуры в Беларуси.