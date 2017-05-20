MILEX-2017: вальс БТРов, вертолет-разведчик и щенок Милекс

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Более 30 государств мира принимают участие в работе Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, которая открылась в Минске 20 мая.

Эксперты отметили, что международный салон MILEX в этом году стал беспрецедентным не только по зрелищности, но и по площади, на которой развернулась экспозиция. Рано утром на территории аэродромного комплекса "Минск-1" прошла церемония открытия выставки.



© Sputnik / Виктор Толочко Показательные выступления роты почетного караула

Руководители делегаций, прибывших в Минск с трибуны наблюдали за масштабным "военным шоу" с участием военного спецназа, который на глазах у восхищенной публики обезвредил бандформирование, незаконно пересекшее государственную границу.



© Sputnik / Виктор Толочко Показательные выступления армейского спецназа на открытии выставки MILEX - 2017 в Минске

Генералы и полковники из 30 стран мира аплодировали белорусскому военному спецназу. Не менее зрелищным, чем парашютный десант, стал и вальс БТРов.

"Кайманы", вертолет-разведчик и робот "Богомол"

Беларусь на выставке представлена продукцией 80 отечественных предприятий. Среди новинок отечественной "оборонки" — бронированное транспортное средство "Кайман", которое в 2016 году разработало ОАО "140 ремонтный завод", а в марте 2017 года "Кайман" успешно выдержал государственные испытания.



© Sputnik / Виктор Толочко Реактивная система залпового огня "Полонез" белорусского производства

Кроме того, на MILEX был представлен вертолет-разведчик отечественного производства. Среди белорусских новинок, которые были выставлены на "Минск-Арене" — самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол" . Как отметили конструкторы данного робота, на него можно устанавливать несколько видов ракет, а запускать их можно практически при любой погоде.



© Sputnik / Виктор Толочко Открытая площадка выставки MILEX - 2017 возле "Минск-Арены"

Часть экспозиции MILEX-2017, которая разместилась в "Минск-Арене" посетил помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко .



© Sputnik / Виктор Толочко Виктор Лукашенко на выставке MILEX

Ему показали модернизированную снайперскую винтовку Мосина, робот "Богомол", другие виды новой техники и оптики отечественных предприятий, которые выпускают продукцию двойного назначения.

Модернизированный в Беларуси танк T-72БМЭ стал также одним из ключевых экспонатов "Милекс-2017".



© Sputnik / Виктор Толочко Иностранные делегации знакомятся с выставкой

Щенок Милекс и бесплатный автобус

Эксперты отметили, что самым "няшным" экспонатом выставки стал трехмесячный щенок по кличке Милекс, которого привезли в "Минск-Арену" кинологи министерства обороны Беларуси. По словам сотрудника Кинологического центра МО Беларуси Александра Овчинникова, щенка назвали в честь выставки, его уже начали тренировать, когда вырастет, он будет "служить" в белорусской армии.



© Sputnik / Анна Нефедова Щенок по кличке Милекс

С Милексом в кулуарах выставки многие фотографировались — все хотели сделать сельфи с "пушистым" Милексом. На этом приключения самого медийного щенка из Кинологического центра Минобороны не закончились. После непродолжительной прогулки на воздухе военного кинолога Овчинникова и Милекса служба охраны выставки не хотела пускать к зданию "Минск-Арены", мотивируя это тем, что "с собакой в здание заходить нельзя". Корреспонденты Sputnik вступились за пушистого тезку выставки и убедили секьюрити пропустить кинолога со щенком на выставку.



© Sputnik / Виктор Толочко Показательные выступления военного спецназа прошли в рамках выставки MILEX

Как сообщили организаторы выставки, в воскресенье "Минск-Арену" может посетить публика, в субботу выставка открыта только для участников и приглашенных гостей и журналистов. На площадке "Минск-1" уже после обеда разрешили посещение выставки минчанам и гостям столицы. Организаторы отметили, что между двумя площадками выставки курсирует бесплатный автобус.