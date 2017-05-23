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После выездного конфуза "Оттава" выиграла дома у "Питтсбурга" и сражается за финал Кубка Стэнли

24.05.2017 11:43 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты «Оттавы» после выездного поражения с разницей в 7 шайб обыграли дома «Питтсбург» в шестом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли. Таким образом, для выявления сильнейшего потребуется седьмой поединок, он состоится 26 мая в Питтсбурге.


Фото: nhl.com

«Оттава» — «Питтсбург» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Малкин (Коул, Уилсон, 24.51), 1:1 — Райан (Туррис, Карлссон, 33.15, в большинстве), 2:1 — Хоффман (Клаэссон, Макартур, 41.34).

Броски: 30−46 (9−11, 10−23, 11−12).

Силовые приемы: 34−29.

Штраф: 10−10.

Вратари: Андерсон (97,8% отраженных бросков) — Мюррей (93,3% отраженных бросков).

Три звезды: Хоффман, Райан, Андерсон.

Героем матча стал голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, отразивший 45 бросков. Он сумел забыть воскресный кошмар, когда пропустил 4 шайбы после 14 выстрелов, и сосредоточился на новой игре. Не смутил голкипера и гол Евгения Малкина, который открыл счет в начале второго периода и упрочил свои лидерские позиции в споре бомардиров плей-офф.

Ответный гол «Оттавы» был примечателен тем, что «сенаторам» удалось, наконец, прервать длительную серию безуспешных попыток реализовать большинство. До шайбы Бобби Райана они 29 раз не могли воспользоваться удалениями в составе соперника!

А еще этим голом «Оттава» смогла распечатать-таки вратаря «пингвинов» Мэтта Мюррея, который не пропускал на протяжении 98 минут 16 секунд.

Победу «Оттаве» принес щелчок Майка Хоффмана в начале третьего периода, когда шайба от штанги отскочила в сетку.

Ход серии 3-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Питтсбург» — «Оттава» — 3:3 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0, 1:2).

Заключительный поединок серии пройдет 26 мая в Питтсбурге.

Перед решающей битвой любопытно взглянуть на статистику того, как играли прежде соперники в седьмых матчах серий.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, «Питтсбург» выиграл 9 матчей № 7 и в 7-ми потерпел поражения. Однако дома это соотношение выглядит плохо: три победы против семи поражений. А после поражения в матче № 6 «Пингвинз» и вовсе не выиграли ни одной седьмой игры (0−7).

Правда, «Оттава» вообще ни разу не выигрывала матчи № 7 (0−5)! Четыре из них она проиграла на выезде…

Победитель серии между «пингвинами» и «сенаторами» в финальной серии сразится за Кубок Стэнли с сенсационным «Нэшвиллом», который впервые в своей 19-летней истории забрался так далеко в плей-офф.

 
 
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Хоккеисты "Оттавы" после выездного разгрома с разницей в 7 шайб обыграли дома "Питтсбург" в шестом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли. Таким...

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