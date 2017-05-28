Гайдукевич о задержании в метро: все законно, но физподготовка слабая /

Напомним, ночью 27 мая 2017 года в минском метрополитене на станции метро "Октябрьская" произошел инцидент, во время которого минчанин оказал сопротивление четырем сотрудниками милиции. Видео задержания в настоящее активно обсуждают пользователи социальных сетей. На видео мужчина лежит на полу и его удерживают сотрудники органов внутренних дел. В ГУВД утверждают, что данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения.



© Фото: Минский метрополитен Минчанин сломал нос милиционеру в минском метро: возбуждено дело

В социальных сетях развернулась дискуссия о жестокости, с которой сотрудники правоохранительных органов задерживали молодого человека. Вместе с тем, в интернете стало доступно видео с камер наблюдения первого вестибюля станции метро "Октябрьская", где видно, как начинался инцидент, как вел себя задержанный, и какой ущерб он причинил одному из пассажиров метро, после чего к нему подошел сотрудник.

"Я внимательно посмотрел видео. Никакой жестокости я там не увидел, все абсолютно законно! В других странах за неповиновение сотруднику задерживают еще жестче, не говоря уже о том, что задерживаемый нанес телесные повреждения сотруднику. Но вызывает озабоченность физическая подготовка конкретных сотрудников. Она слабая. Необходимо было при задержании применить спецсредства (наручники, электрошокер) и физическую силу, чтобы максимально быстро обезвредить нарушителя. Вот на физическую подготовку, а именно приемы самообороны, применение спецсредств, необходимо обратить пристальное внимание", — сказал Гайдукевич.

Задержанным является минчанин 1998 года рождения, который несколько раз до этого инцидента привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, мелкое хищение, нарушение обязанностей по воинскому учету.

В начале текущего года за кражу суд Фрунзенского района приговорил мужчину к 240 часам общественных работ, кроме того, он состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского РУВД столицы, сказали в ГУВД.

В отношении задержанного Центральным районным отделом СК города Минска возбуждено уголовное дело по статье 364 ("Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел") Уголовного кодекса Беларуси.

Комментарий заместителя председателя ЛДПБ Олега Гайдукевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.