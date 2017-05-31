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Дель Потро утешил получившего травму и разрыдавшегося соперника на "Ролан Гаррос"
Испанский теннисист Николас Альмагро получил травму колена и не смог продолжить матч второго круга «Ролан Гаррос» с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро. Видео было опубликовано на
При счете 6:3, 3:6, 1:1 Альмагро почувствовал боль и не смог продолжать игру. Он согнулся, зарыдал, а затем рухнул на корт. Дель Потро тут же подошел к сопернику, помог ему подняться и утешал до тех пор, по тот в слезах не покинул корт.
В третьем круге открытого чемпионата Франции аргентинец сыграет с британцем Энди Марреем.
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Испанский теннисист Николас Альмагро получил травму колена и не смог продолжить матч второго круга "Ролан Гаррос" с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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