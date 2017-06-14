Жители Дворищ: Нам предлагают обсудить, как красиво здесь будет без нас и наших домов

Вчера до позднего вечера жители частной застройки пытались донести до чиновников администрации Ленинского района, что для реализации проекта застройки у Чижовского водохранилища сносить частный сектор не обязательно. Чтобы быть услышанными, люди собрали подписи и собираются передать их в Мингорисполком.

Общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования в границах ул. Малинина — ул. Крупской — ул. Ташкентская — ул. Голодеда — южная и северо-западная граница ландшафтно-рекреационной зоны 130ЛР» состоялось со второй попытки .

Проект предлагает строительство со стороны ул. Голодеда спортивного объекта с бассейном, тренажерными и спортивными залами, спортивно-рекреационного центра, благоустройство парков 900-летия Минска, реконструкцию рынка ЗАО «Свелта» под общественные функции со сносом торговых павильонов и автостоянки.





Согласно представленному плану, на месте существующей жилой застройки на ул. Дворище предполагается обустроить спортивно-рекреационную зону с гребным каналом. Собравшимся такие перспективы не понравились, и люди не скрывали своего возмущения:





— Какая потребность есть в дополнительном спортивном объекте, если рядом уже стоит пустующий — «Чижовка-арена»? — спрашивали люди.





Представители администрации пробовали всех успокоить словами, что это всего лишь презентация, еще нет ни детального проекта, ни инвестора.

Это вызвало еще большее недоумение у собравшихся:

— Как это так: проекта нет, инвестора нет, потребности в спортсооружении нет, но наши дома вы решили снести в первую очередь? — спрашивали люди.





Докладчики сделали попытку призвать к конструктивному диалогу, заявив, что всех собравшихся они готовы выслушать и записать их пожелания: по дорожкам, зонам отдыха, аттракционам.





— Самый главный аттракцион — это жить под мечом сноса 40 лет! — оборвал речь докладчика один из жителей Дворищ. — Вы что, не понимаете, что не давая людям строить, реконструировать свои дома, вы являетесь носителем нацистского плана «ОСТ», в котором сказано: на захваченной территории нельзя позволять народу развиваться. Нам теперь рассказывают, как будет выглядеть наш район после осуществления этих планов. При этом нам же говорят, что нас отселят с этой земли в первую очередь. Нам без разницы, как будет это выглядеть без нас и наших домов. Мы взрослые люди и точно знаем, что будет смена одних жильцов на этих землях на других.

Градус обсуждения возрастал, люди начали обращать внимание на детали проекты и высказывать свои сомнения в возможности их реализации.





— По плану все замечательно — дорожки, велодорожки, трасса, — но есть еще и орнитологический заказник с редкими птицами, его после реконструкции не будет! — говорили выступающие.

Очередной яркий спич выдал Дмитрий из Дворищ по поводу планов по переносу острова Чижовского водохранилища:

— Если бы голландцы рассуждали о переносе острова посреди водохранилища, я был бы только за. Но это же будут делать наши — я своими глазами видел, как у нас работают.





В обсуждении участвовали и предприниматели, которые работают на рынке, территория которого также попадает под «реконструкции». Сносить рынок — это лишать людей работы, говорили они. И спрашивали — а ваш проект предусматривает создание новых рабочих мест?





Был поздний вечер, но народ не расходился, все подписывались под петицией в Мингорисполком: мы не согласны с предложенным проектом.

— Не надо нам рассказывать о том, как вы нас снесете, а потом раздербаните наши земли, — говорили чиновникам люди. — Рядом улицу Малявки уже снесли, Корзюки отселили… И что? Теперь там заросли в рост человека и никто ничего не делает. Домов нет, и людей нет. Так вы, чиновники, покажите нам, что не зря сносили.