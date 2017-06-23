В марте 2018 года в Минске откроется самый крупный торгово-развлекательный комплекс в стране — Palazzo на улице Тимирязева, 76 около посольства Казахстана и Дворца Независимости. Стройка на этом участке ведется с 2003 года и за все это время менялся и заказчик, и генподрядчик. Но за последний год работы стали идти активнее. Чем хочет привлекать новый торгово-развлекательный центр всю страну — в материале TUT.BY.



Изображение с сайта grandreit.com

Стройка здесь началась еще в 2003 году. Компания «Арвифуд» бизнесмена Виталия Арбузова планировала возвести на Тимирязева торгово-развлекательный комплекс «Престон-плаза». Но через 10 лет стало понятно, что объект превращается в долгострой. Тогда строительством занялась компания RRY Capital с представительствами в Лондоне и Минске. На ее сайте указано, что ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес , а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции. RRY Capital в Минске представляет СООО «БелМартПлаза» — с 2013 года оно является заказчиком строительства на Тимирязева.

Генерального подрядчика после нарушений правил охраны труда тоже поменяли — после того, как строительством занялась брестская организация «Полесьежилстрой» работы стали вести активнее.









В компании «БелМартПлаза» сумму инвестиций в объект не разглашают, но в разных источниках эта цифра колеблется вплоть до 100 миллионов долларов.

Не так давно объект посетил и глава Центрального района Игорь Бузовский. Мы расспросили его о том, что будет в новом комплексе и как быстро окупятся инвестиции.

— Планы у инвестора колоссальные. Подрядная организация работает эффективно.

Кроме торговых площадей и кафе в центре появятся и новые для Минска развлечения. Бузовский говорит, что сейчас в объект внесли изменения в связи с тем, что заказчик решил установить в новом торгово-развлекательном центре аэродинамическую трубу стоимостью 2 миллиона долларов.

— В некоторых странах подобный объект используется даже спецподразделениями, чтобы отрабатывать элементы прыжков с парашютом.





По информации инвестора, развлечение будет не из дешевых. 10 минут полета обойдется приблизительно в 20−25 долларов.

В этом центре будет построен кинотеатр на 8 кинозалов и на 1270 мест. Один из залов предназначен для широкоформатных фильмов с технологией IMAX.

— Также будет построен ледовый каток на 2200 квадратных метров (Как рассказал застройщик, он будет создан по стандартам КХЛ — прим. TUT.BY) Крыша на катке будет трансформироваться, открывая звездное небо.

RRY Capital планирует, что объект окупится за 15 лет. Бузовский не называет сумму инвестиций, но выражает надежду, что ожидания подтвердятся.

— Инвестор вкладывает значительные суммы с предварительным глубоким анализом рынка. Финансирование свидетельствует о серьезности планов и большой заинтересованности. Это будет объект, который вызовет интерес у самых разных поколений.





В августе 2017 года застройщик сдаст фасад. К марту 2018 года планируется запуск аэродинамической трубы, а в июне-июле 2018 года сдадут кинотеатр IMAX и каток.