ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Планы колоссальные". Возле Дворца Независимости в 2018 году появится самый большой ТРЦ в стране

24.06.2017 07:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В марте 2018 года в Минске откроется самый крупный торгово-развлекательный комплекс в стране — Palazzo на улице Тимирязева, 76 около посольства Казахстана и Дворца Независимости. Стройка на этом участке ведется с 2003 года и за все это время менялся и заказчик, и генподрядчик. Но за последний год работы стали идти активнее. Чем хочет привлекать новый торгово-развлекательный центр всю страну — в материале TUT.BY.


Изображение с сайта grandreit.com

Стройка здесь началась еще в 2003 году. Компания «Арвифуд» бизнесмена Виталия Арбузова планировала возвести на Тимирязева торгово-развлекательный комплекс «Престон-плаза». Но через 10 лет стало понятно, что объект превращается в долгострой. Тогда строительством занялась компания RRY Capital с представительствами в Лондоне и Минске. На ее сайте указано, что ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции. RRY Capital в Минске представляет СООО «БелМартПлаза» — с 2013 года оно является заказчиком строительства на Тимирязева.

Генерального подрядчика после нарушений правил охраны труда тоже поменяли — после того, как строительством занялась брестская организация «Полесьежилстрой» работы стали вести активнее.




В компании «БелМартПлаза» сумму инвестиций в объект не разглашают, но в разных источниках эта цифра колеблется вплоть до 100 миллионов долларов.

Не так давно объект посетил и глава Центрального района Игорь Бузовский. Мы расспросили его о том, что будет в новом комплексе и как быстро окупятся инвестиции.

— Планы у инвестора колоссальные. Подрядная организация работает эффективно.

Кроме торговых площадей и кафе в центре появятся и новые для Минска развлечения. Бузовский говорит, что сейчас в объект внесли изменения в связи с тем, что заказчик решил установить в новом торгово-развлекательном центре аэродинамическую трубу стоимостью 2 миллиона долларов.

— В некоторых странах подобный объект используется даже спецподразделениями, чтобы отрабатывать элементы прыжков с парашютом.


По информации инвестора, развлечение будет не из дешевых. 10 минут полета обойдется приблизительно в 20−25 долларов.

В этом центре будет построен кинотеатр на 8 кинозалов и на 1270 мест. Один из залов предназначен для широкоформатных фильмов с технологией IMAX.

— Также будет построен ледовый каток на 2200 квадратных метров (Как рассказал застройщик, он будет создан по стандартам КХЛ — прим. TUT.BY) Крыша на катке будет трансформироваться, открывая звездное небо.

RRY Capital планирует, что объект окупится за 15 лет. Бузовский не называет сумму инвестиций, но выражает надежду, что ожидания подтвердятся.

— Инвестор вкладывает значительные суммы с предварительным глубоким анализом рынка. Финансирование свидетельствует о серьезности планов и большой заинтересованности. Это будет объект, который вызовет интерес у самых разных поколений.


В августе 2017 года застройщик сдаст фасад. К марту 2018 года планируется запуск аэродинамической трубы, а в июне-июле 2018 года сдадут кинотеатр IMAX и каток.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем новый торгово-развлекательный центр хочет привлечь всю страну - в материале TUT.BY.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Ургант и Сергей Шнуров устроили рэп-баттл на "Версусе"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика