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Видеофакт: Асад "оседлал" истребитель Су-35 на авиабазе Хмеймим в Сирии

27.06.2017 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе визита сирийский лидер осмотрел истребитель Су-35 и даже забрался в кабину боевой машины, сев впереди российского летчика.

Видеофакт: Асад "оседлал" истребитель Су-35 на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Sputnik Рамиль Ситдиков
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Пресс-служба Асада сфотографировала этот момент и снабдила иллюстрацию записью "Асад ознакомился с самым современным и важнейшим самолетом в мире".

Также во время пребывания на авиабазе Асад осмотрел другую авиатехнику и территорию, кроме того президент обсудил с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым взаимодействие в борьбе с террористическими группировками.

 
 
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Президент Сирии Башар Асад побывал на авиабазу ВКС РФ Хмеймим, где ознакомился с российской авиационной техникой. Смотрите на видео, как Асад попробовал себя в...

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