В ходе визита сирийский лидер осмотрел истребитель Су-35 и даже забрался в кабину боевой машины, сев впереди российского летчика.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Лавров и Тиллерсон поговорили по телефону о террористах в Сирии

Пресс-служба Асада сфотографировала этот момент и снабдила иллюстрацию записью "Асад ознакомился с самым современным и важнейшим самолетом в мире".

Также во время пребывания на авиабазе Асад осмотрел другую авиатехнику и территорию, кроме того президент обсудил с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым взаимодействие в борьбе с террористическими группировками.