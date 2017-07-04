В Минске к концу июля во всех дворах у железнодорожного вокзала парковка станет платной

В столице в конце июля во дворах жилых домов около железнодорожного вокзала опробуют систему, которая автоматически распознает номера автомобилей и выставляет счет за парковку их владельцам, пишет агентство «Минск-Новости».



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

По словам заместителя главы администрации Октябрьского района Александра Юхимука, в квартале, расположенном в границах улиц Ленинградской и Кирова, уже установили несколько камер. Они будут распознавать номера заезжающих во двор автомобилей. Если машина принадлежит жильцу дома, парковка будет бесплатная. По желанию проживающих здесь горожан можно будет внести в специальную базу на ограниченное время номера автомобилей их гостей. Планируется, что сделать это они смогут через специальное мобильное приложение или сайт.

Бесплатно здесь смогут останавливаться автомобили скорой помощи, милиции, МЧС и другой спецтранспорт. А вот не проживающим в близлежащих домах автомобилистам за парковку придется заплатить. Пока точная сумма не известна: предполагается, что час парковки во дворе «Ворот Минска» обойдется в сумму от 2 до 5 рублей. О способах расчета автомобилисты смогут узнать прямо на парковках — там установят информационные знаки, на которых будут указаны тарифы и способы оплаты. К примеру, рассчитаться владельцы смогут через специальное мобильное приложение, которое уже разработано. Если же владелец автомобиля откажется это делать, то на его адрес пришлют извещение с требованием оплатить парковку.

В соседнем дворе, в границах улиц Ульяновской, Свердлова и Кирова, стоянка также станет платной. Однако там контролировать процесс будут работники парковок. Подобная практика уже применяется на бульваре Мулявина. Обнаружив чужую машину, они кладут под дворники красные листовки, которые информируют о том, что человек заехал под знак. Если выявляется факт парковки постороннего транспорта на дворовой территории, работник обязан его зафиксировать: сделать фото с 3−4 точек с GPS-координатами, чтобы была привязка к местности. Эти данные собираются, анализируются в течение месяца, уточняется, действительно ли эта машина не принадлежит никому из жильцов. Если выясняется, что транспорт посторонний, то сведения отправляются в ГАИ.

Как сообщили в ГУ «Парковки столицы», ту систему, которая себя лучше зарекомендует, в будущем используют в проблемных дворах и на проезжих частях по всему городу. К примеру, одну из них также планируют использовать и на улице Воронянского.