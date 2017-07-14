Музыкальная битва на "свободных роялях" прошла сегодня возле минской Ратуши. В нынешнем году в музыкальную импровизацию минчан на свободных инструментах решили добавить новых нот — поставили два рояля. Сыграть на них, традиционно, предлагали всем желающим, и таковых нашлось немало. Исполнители играли классику и эстраду, некоторые при этом еще и отлично пели.

Всех растрогала пятилетняя Инга, которая не побоялась выйти на сцену и сыграть" лесенку" — просто перебрать ноты одним пальчиком. Зрители дружно аплодировали смелости маленькой исполнительницы.

Сегодня вечером в рамках "Классики у ратуши с velcom", пройдет концерт "Дирижеры настроения". Прозвучат фрагменты из оперетт композиторов Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и их оркестровая музыка.