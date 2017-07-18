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В Бресте BMW X5 врезалось в каток

18.07.2017 21:50 — Разное | Tut.by  
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18 июля около 18.30 на улице Радужной столкнулись BMW X5 и каток, сообщает ГАИ региона.


За рулем иномарки находился 57-летний житель Бреста. Он выехал на полосу ремонтных работ и врезался в стоящий каток. В аварии пострадал водитель BMW. Он получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.


«Установлено, что водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности и именно он уберег его от тяжелейших травм», — уточнили в ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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Водитель ехал по закрытой на ремонт полосе.

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