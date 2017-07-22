|
Хацкевич у руля киевского "Динамо" взял реванш у "Шахтера" за поражение в Суперкубке Украины
Киевское «Динамо» под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича одержало вторую победу подряд в премьер-лиге чемпионата Украины.
В поединке 2-го тура киевские динамовцы на стадионе «Металлист» в Харькове взяли верх над нынешним чемпионом страны донецким «Шахтером», взяв у него реванш за
«Шахтер» Д — «Динамо» К — 0:1
Гол: 0:1 — Мбокани (46).
Удары: 10−9.
Удары в створ ворот: 4−2.
Удары в каркас ворот: 1−1.
Владение мячом: 60%-40%.
Предупреждения: Марлос (89) — Гонсалес (53), Коваль (68), Хачериди (84), Сидорчук (84), Корзун (88).
Видео:
Победу киевлянам в самом начале второго тайма принес 31-летний форвард из ДР Конго Дьёмерси Мбокани, головой замкнувший верховую подачу Дениса Гармаша с правого фланга.
Белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун вышел на замену на 80-й минуте, а на 88-й получил желтую карточку.
С 6 очками после 2 матчей киевское «Динамо» возглавило турнирную таблицу. Донецкий «Шахтер» с 3 баллами располагается пока на 3-й строке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киевское "Динамо" под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича одержало вторую победу подряд в премьер-лиге чемпионата Украины.
|
Архив (Разное)
Комментарии