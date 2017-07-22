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Хацкевич у руля киевского "Динамо" взял реванш у "Шахтера" за поражение в Суперкубке Украины

22.07.2017 23:43 — Разное | Tut.by  
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Киевское «Динамо» под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича одержало вторую победу подряд в премьер-лиге чемпионата Украины.


Фото: fcdynamo.kiev.ua

В поединке 2-го тура киевские динамовцы на стадионе «Металлист» в Харькове взяли верх над нынешним чемпионом страны донецким «Шахтером», взяв у него реванш за поражение в Суперкубке Украины, случившееся неделю назад в Одессе.

«Шахтер» Д — «Динамо» К — 0:1

Гол: 0:1 — Мбокани (46).

Удары: 10−9.

Удары в створ ворот: 4−2.

Удары в каркас ворот: 1−1.

Владение мячом: 60%-40%.

Предупреждения: Марлос (89) — Гонсалес (53), Коваль (68), Хачериди (84), Сидорчук (84), Корзун (88).

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Победу киевлянам в самом начале второго тайма принес 31-летний форвард из ДР Конго Дьёмерси Мбокани, головой замкнувший верховую подачу Дениса Гармаша с правого фланга.


Дьёмерси Мбокани празднует гол. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун вышел на замену на 80-й минуте, а на 88-й получил желтую карточку.

С 6 очками после 2 матчей киевское «Динамо» возглавило турнирную таблицу. Донецкий «Шахтер» с 3 баллами располагается пока на 3-й строке.

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Киевское "Динамо" под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича одержало вторую победу подряд в премьер-лиге чемпионата Украины.

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