Туристка из РФ рассказала, что ее избили в Турции за фотографирование

Российская туристка, зарегистрированная в социальной сети Facebook как Мару Ся, 7 августа выложила пост с фотографиями, в котором сообщила, что ее избили на территории турецкого отеля Kirman Hotels Arycanda De Luxe в городе Аланья.

Инцидент, по ее словам, случился из-за любительской фотосессии. Семья пользовательницы подружилась в отеле с другой российской семьей. Те попросили путешественницу сделать несколько фотографий.

Во время фотосъемки к отдыхающим подошел сотрудник гостиницы с другим мужчиной. Они сообщили, что только местный фотограф может делать тут снимки. Туристы сказали, что это любительское фото друзей, этот ответ устроил сотрудника отеля. Однако позднее к семье подошел третий мужчина и начал угрожать. За путешественницу заступился мужчина, которого она фотографировала. Завязалась драка, которую разняли другие очевидцы-отдыхающие.

В больнице у московской туристки диагностировали травму головы, а у мужчины, который за нее вступился, оказалась разбита губа.

Вернувшись в отель, россиянка сделал видеозапись, в которой рассказала, что извинений ей никто не принес, нападавший — в полиции, а находиться в подобных турецких отелях опасно.

В комментариях на странице Мару Ся в Facebook намекают на то, что инцидент произошел, поскольку девушка именно работала как профессиональный фотограф, а не делала пару любительских снимков. Туристка же настаивает на своей позиции.