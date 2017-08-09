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Туристка из РФ рассказала, что ее избили в Турции за фотографирование
09.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Российская туристка, зарегистрированная в социальной сети Facebook как Мару Ся, 7 августа выложила пост с фотографиями, в котором сообщила, что ее избили на территории турецкого отеля Kirman Hotels Arycanda De Luxe в городе Аланья.
Инцидент, по ее словам, случился из-за любительской фотосессии. Семья пользовательницы подружилась в отеле с другой российской семьей. Те попросили путешественницу сделать несколько фотографий.
Во время фотосъемки к отдыхающим подошел сотрудник гостиницы с другим мужчиной. Они сообщили, что только местный фотограф может делать тут снимки. Туристы сказали, что это любительское фото друзей, этот ответ устроил сотрудника отеля. Однако позднее к семье подошел третий мужчина и начал угрожать. За путешественницу заступился мужчина, которого она фотографировала. Завязалась драка, которую разняли другие очевидцы-отдыхающие.
В больнице у московской туристки диагностировали травму головы, а у мужчины, который за нее вступился, оказалась разбита губа.
Вернувшись в отель, россиянка сделал видеозапись, в которой рассказала, что извинений ей никто не принес, нападавший — в полиции, а находиться в подобных турецких отелях опасно.
В комментариях на странице Мару Ся в Facebook намекают на то, что инцидент произошел, поскольку девушка именно работала как профессиональный фотограф, а не делала пару любительских снимков. Туристка же настаивает на своей позиции.
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Туристка из Москвы получила травму головы во время потасовки возле одного из отелей в Турции. Смотрите на видео обращение путешественницы к другим отдыхающим.
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