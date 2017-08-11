Необычный танцевальный флешмоб прошел в Витебске

Со стороны Walking Dance Vitebsk выглядит странно: группа людей идет по улицам в полной тишине и танцует. Но отношение к увиденному меняется, если примерить наушники любого из участников флешмоба. У всех играет один, заранее составленный и рассчитанный на полтора часа прогулки плейлист.

Из Нью-Йорка с любовью

Танцевальные прогулки или Walking dance — относительно новый вид самовыражения горожан. Они были придуманы в 2000-х нью-йоркским журналистом Беном Аароном, в 2014 году впервые прошли в Москве, с тех пор периодически устраиваются в различных городах бывшего СССР. Их смысл прост: люди собираются вместе и идут гулять по городу, танцуя под заранее составленный плейлист. Никаких требований к уровню подготовки участников не выставляется — танцуют, как умеют, самое главное в мероприятии — внутренняя свобода и желание постигать что-то новое.



© Sputnik/ Не сговариваясь, участники начинали танцевать вместе

Впервые в Витебске "танцевальные прогулки" прошли в 2016-м. В том же году было организовано еще два флешмоба.

"Идея провести нечто подобное зрела давно — мы хотели соединить уличное пространство и танец. Вначале думали о танцевальных перфомансах: хореографических высказываниях на определенную тему, которые бы исполняли подготовленные танцоры, но спустя некоторое время мы с участниками моего коллектива стали просто танцевать на природе, чтобы выяснить, что из этого получится.



© Sputnik/ Организатор музыкальных прогулок по Витебску Варвара

В основном, это была импровизация без темы и задач, просто "танцевание" музыки с целью органично вписать свои движения в природный ландшафт. Все это происходило без зрителей — действо ради действа. Позже я наткнулась на информацию о том, что в Питере и в Минске проводятся "танцевальные прогулки", и решила организовать их в Витебске", — рассказала Sputnik, организатор флешмоба Варвара Барсукова.

В танце по Витебску

В основном горожане позитивно реагируют на участников флешмоба.

"Молодцы, ребята! Я в прошлом году сама принимала участие в подобном флешмобе. На самом деле очень интересно, позитивно, задорно — так и должно быть!" — поделилась впечатлениями одна из проходивших мимо девушек.

По рассказам участников, бывало, что прохожие останавливались, слушали музыку, игравшую у танцоров в наушниках, и присоединялись к флешмобу.



© Sputnik/ Главное во время флешмоба была почувствовать музыку

В нынешнем году Барсукова решила поэкспериментировать с маршрутом и вывела гуляющих в центр города. Реакция горожан условно разделилась на тех, кто постарше, и молодежь.

"Я в шоке! Конечно, пусть танцуют, но что и кому они пытаются этим доказать?" — недоумевал витеблянин в возрасте, мирно куривший на крыльце.

Некоторые из сидевших на скамейках пожилых пар начинали рассуждать про деградацию нации. Молодые же люди относились к флешмобу с пониманием.

По словам участников, сначала всегда присутствует некоторое стеснение, но затем оно проходит, и человек полностью отдается музыке. Танцоры никому ничего не пытаются доказать, они делают это для себя.



© Sputnik/ Одна из участниц флешмоба во время проведения акции

"Идея флешмоба в том, что танец — это естественный инструмент для каждого, чтобы выразить свои эмоции, хорошо провести время, сбросить усталость, очистить голову от мыслей, перезагрузиться после рабочей недели, найти новые знакомства, невербально пообщаться и почувствовать себя частью целого. Мы призываем не отказывать себе в желании двигаться дома под музыку, как хочется, как нравится, или присоединиться к нам и прогуляться в танце по улицам города, изучая свой город и используя танец как способ коммуникации", — рассказала Барсукова.

Просто пройти по городу в быстром темпе полтора часа — сложно, а сделать это, танцуя, — настоящая тренировка на выносливость. Поэтому участники шутят, что к ним могут присоединяться те, кто хочет заниматься фитнесом, но не желает тратить деньги на тренажерные залы: "танцевальные прогулки" совершенно бесплатны для участников, а из экипировки нужны только плеер и наушники.



© Sputnik/ Настройка на новую композицию

В планах у организатора, если получится, сделать "прогулки" еженедельным мероприятием, чтобы образовался свой "костяк", и люди не ждали, когда будет следующий флешмоб, а заранее знали день и время его проведения. Еще Варвара мечтает создать команду активных и заинтересованных единомышленников, поскольку сейчас она организует все сама, а это тяжело. Ведь, кроме флешмоба, Барсукова периодически привозит в Витебск мастеров в смежных с танцем дисциплинах, знакомит витеблян с такими направлениями, как контактная импровизация, медитация в танце и freedomdance, а все это требует времени и сил. Хорошо, что знакомые периодически помогают в съемках и организации мероприятий.



© Sputnik/ Александр, один из участников танцевальных прогулок, перед началом флешмоба

Каждый человек стремится к самовыражению, но делают все это по-разному: кто-то ломает остановки и поджигает поставленные на улице пианино, а кто-то рисует картины и танцует. Здесь все зависит исключительно от уровня внутренней культуры. Конечно, ломать проще, но это путь в никуда, поскольку исключает любой личностный рост.



© Sputnik/ Хореограф Александр словил волну позитива

Гораздо труднее преодолевать себя, занимаясь творчеством или танцуя в тишине на глазах у других людей. Зато это несет в себе огромный заряд позитива и возможность для дальнейшего саморазвития.