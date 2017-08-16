Частицу мощей Марии Магдалины привезут в Беларусь из Одессы

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Ковчег с частицей мощей святой Марии Магдалины доставят в Беларусь накануне дня памяти Минской иконы Божией Матери, сообщили в БПЦ.

"26 августа, в день отдания праздника Преображения Господня и памяти Минской иконы Божией Матери, в Свято-Духов кафедральный собор города Минска доставят для поклонения частицу мощей святой равноапостольной Марии Магдалины", сообщили в четверг в пресс-службе белорусского экзархата.

Встречать ковчег с мощами будет митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси в 17:45, после чего в соборе пройдет воскресное всенощное бдение, рассказали в экзархате.

Священнослужители рассказали, что Мария Магдалина была первой из жен-мироносиц, кто увидел воскрешение Христа.

За труды на духовной ниве церковь назвала Марию Магдалену равноапостольной. Она завершила свой земной путь в городе Эфесе, откуда при византийском императоре Льве VI Философе в IX веке ее мощи были перенесены в Константинополь.

После крестовых походов и падения Константинополя в 1453 году мощи святой были разделены, большая их часть сейчас находится в Западной Европе.

"Одна из частиц мощей была перенесена из Бельгии в Ильинский Одесский мужской монастырь, откуда прибудет в Минский Свято-Духов кафедральный собор на постоянное хранение", — рассказали собеседники Sputnik.

В Минске есть храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины, церковь считается одной из красивейших в Минске.

Храм построен в 1847 году, это был один из немногих действовавших православных храмов в году Великой Отечественной войны, потом его закрыли на несколько десятилетий, верующим после реконструкции передали в 1990 году. В храме также находится мироточивший образ святителя Николая. В числе особо почитаемых святынь Магдалининской церкви — крест с частицами мощей Божьих угодников. Храм возвращен верующим более 25 лет назад.