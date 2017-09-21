Стали экономить. Выросло число белорусов, которые не превышают льготные тарифы за электроэнергию

В январе-августе 82,3% белорусов не превысили «льготные» объемы электропотребления, сообщили в «Белэнерго». Для сравнения: в январе-июле этот показатель составлял 81,9%.



Фото: Reuters

Больше всего тех, кто укладывался в январе-августе в льготные тарифы, среди жильцов домов (квартир), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты, — 95% (в январе-июле — 94,9%). В жилых квартирах, оборудованных электроплитами, этот показатель составляет 86,9% (86,5%), а в необорудованных электроплитами квартирах — 78,6% (78,1%).

За январь-август в Беларуси потребили электрической и тепловой энергии на сумму 5 409,5 млн рублей, уровень оплаты составил 99,5%. Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 сентября составила 895,8 млн рублей.

Напомним, уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле составил 79,8%. Напомним, к 1 января 2018 года в Беларуси планируется выйти на 100-процетную оплату электроэнергии.

С 1 сентября для белорусов проиндексировали тарифы на природный и сжиженный газ, а также на электрическую и тепловую энергию — в целом цены на коммунальные услуги выросли на 8%.

Напомним, в Беларуси с 1 февраля 2013 года были введены дифференцированные тарифы на оплату электричества. Сейчас действует трехступенчатая система тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии и газа. Если потребление электроэнергии превышает максимальную норму в месяц по льготным тарифам, то оплата производится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Так, абоненты, проживающие в домах с электроплитами, оплачивают электроэнергию по тарифам для населения (субсидируемым) при ежемесячном потреблении до 250 кВт•ч. В домах с газовыми плитами по тарифам для населения оплачиваются объемы до 150 кВт•ч.