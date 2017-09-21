|
Стали экономить. Выросло число белорусов, которые не превышают льготные тарифы за электроэнергию
В январе-августе 82,3% белорусов не превысили «льготные» объемы электропотребления, сообщили в «Белэнерго». Для сравнения: в январе-июле этот показатель
Больше всего тех, кто укладывался в январе-августе в льготные тарифы, среди жильцов домов (квартир), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты, — 95% (в январе-июле — 94,9%). В жилых квартирах, оборудованных электроплитами, этот показатель составляет 86,9% (86,5%), а в необорудованных электроплитами квартирах — 78,6% (78,1%).
За январь-август в Беларуси потребили электрической и тепловой энергии на сумму 5 409,5 млн рублей, уровень оплаты составил 99,5%. Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 сентября составила 895,8 млн рублей.
Напомним, уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле
С 1 сентября для белорусов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белэнерго" подсчитало, сколько белорусов укладывается в льготные тарифы за электроэнергию.
|
Архив (Разное)
Комментарии