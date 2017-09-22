В конце августа группа «Океан Эльзы» сообщила , что на ближайший год откажется от концертов. Тогда лидер коллектива Святослав Вакарчук говорил, что ему нужно взять паузу, чтобы «сосредоточиться на своем внутреннем мире и на помощи стране». Сегодня в своем twitter музыкант написал, что в ближайшее время станет одновременно и студентом, и преподавателем Стэнфордского университет в США.



Фото: Алексей Варган, TUT.BY

Вакарчук станет приглашенным преподавателем в местном Центре демократии и верховенства права. В частности, музыкант будет взаимодействовать с Программой украинских лидеров, созданной в 2016 году для повышения уровня чиновников страны.

Во время 10-месячного курса Святослав Вакарчук будет не только учиться в США у профессоров Стэнфорда, но и даст несколько открытых лекций в Украине.

«Мы с нетерпением ждем встречи с Славой Вакарчуком с сообществом нашего центра этой осенью. Его присутствие значительно повлияет на наше понимание демократического перехода Украины», — говорят в Стэнфорде.