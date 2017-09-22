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Вместо гастролей? Лидер группы "Океан Эльзы" будет учиться и преподавать в Стэнфорде
В конце августа группа «Океан Эльзы»
Вакарчук станет приглашенным преподавателем в местном Центре демократии и верховенства права. В частности, музыкант будет взаимодействовать с Программой украинских лидеров, созданной в 2016 году для повышения уровня чиновников страны.
Во время 10-месячного курса Святослав Вакарчук будет не только учиться в США у профессоров Стэнфорда, но и даст несколько открытых лекций в Украине.
«Мы с нетерпением ждем встречи с Славой Вакарчуком с сообществом нашего центра этой осенью. Его присутствие значительно повлияет на наше понимание демократического перехода Украины», — говорят в Стэнфорде.
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