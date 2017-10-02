При поиске работы студенты нередко сталкиваются с двумя трудностями: как устроиться на работу без соответствующего опыта и как получить заветный трудовой опыт без вреда обучения в университете? FINANCE.TUT.BY попытался найти ответы на эти вопросы у специалиста по кадрам, преподавателей ВУЗов и самих студентов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

«Халтуры», летние подработки и программный инжиниринг в ИТ-компании

Студент третьего кура МГЭИ им. А.Д. Сахарова Илья Протасевич начал подрабатывать еще с 10 лет. Способов заработка было много, но чаще всего он летом днями собирал ягоды и сдавал в приемный пункт, где лесные плоды скупали оптовики. Когда Протасевич переехал на учебу в Минск, то сходу найти работу ему не удалось.



«Проблема в том, что потенциал молодых ребят порой выше, чем у постоянных сотрудников. Но при трудоустройстве в любую компанию или фирму требуется опыт работы. Поэтому найти хороший и постоянный источник дохода студенту почти нереально», — считает студент. Искать работу по специальности молодой специалист даже не пытался. По его мнению, профессия эколога в Беларуси почти не развита, поэтому трудоустроиться в этой отрасли во время учебы без опыта работы весьма трудно.

«Но тратить деньги родителей всегда тяжелее, чем собственные. Поэтому я все время стремился что-то подыскивать и не чурался грязной работы», — признается студент МГЭИ. В конце первого курса Илья Протасевич занимался «халтурами», которые находил в социальных сетях, у друзей и через знакомых. В основном это была погрузка и разгрузка офисной мебели на складах.

Чаще всего третьекурснику удается подработать летом. По его словам, уже на протяжении четырех лет во время каникул он трудится на своей малой родине в деревне Макарово. Этим летом студент работал газовиком на сельхозпредприятии «Макарово-Агро». «Работал через день. В основном приходилось следить за влажностью и температурой зерна, иногда контролировал сушку и очистку зерна. Выгрузка и погрузка зерна также входила в мои обязанности. И периодически приходилось ремонтировать оборудование», — рассказывает Протасевич. За месяц работы студенту удалось заработать около 500 долларов.

«Какой-то постоянной работы не было. Чаще всего это были „халтуры“ на месяц в качестве разнорабочего, грузчика или консультанта в магазине. Я всегда пытаюсь найти подработку в той сфере, где хотел бы развиваться, но это не так часто получается», — сетует третьекурсник.

По его словам, он всегда старается договориться с преподавателями и сдать семинарские задания раньше или позже, если знает, что в ближайшее время ему удастся где-то подзаработать. Несколько раз студенту приходилось досрочно сдавать сессию, чтобы попасть на работу в детский лагерь «Волна», где он уже два года подряд работает воспитателем. «Зарплата там небольшая, но эмоций — на целый год», — поясняет Протасевич.

Если студент МГЭИ даже не пробовал найти работу эколога из-за полной уверенности в полном провале этой задумки, то третьекурсник БГУИРа Михаил Чистяков уверяет, что даже стены его университета заточены под формирование непоколебимого желания работать по специальности.



«Почти на всех дверях нашего корпуса висят объявления о презентациях и курсах, которые организуют потенциальные наниматели. В бизнес-инкубаторе регулярно проводятся мероприятия, а преподаватели регулярно оповещают нас об интересных событиях, — воодушевленно рассказывает Чистяков. — Первый год я стремился побывать везде и попробовать как можно больше. А после первого семестра решил „жениться“ на какой-то одной технологии и самостоятельно прокачивается в ней — остановился на java».

В начале второго года обучения студент успешно прошел собеседование на курсы в компанию Netcracker. И теперь Чистяков работает в той же компании инженером-программистом уже семь месяцев. По его словам, ему очень нравится разбираться в незнакомой архитектуре программ, искать причины багов и реализовывать задачи в рамках заданного функционала. Но главной причиной, мотивировавшей студента устроиться на работу, стала возможность получить практический опыт.

«Когда занимаешься один, непонятно, какие технологии обычно используются, как глубоко стоит в них разбираться и как применять некоторые вещи. А постоянная работа задает уже верный вектор движения для многих задач, — объясняет третьекурсник. — Помимо этой возможности, конечно, сыграло и желание стать независимым от родителей в денежном плане. Но очень надеюсь, что в дальнейшем мне не придется работать ради денег».

По словам студента, совмещать работу с учебой ему помогает неполная форма занятости в ИТ-компании и любовь к своему делу. Промежуток времени с 13.00 до 17.00 у третьекурсника занят каждый день в университете, а неполный рабочий график требует минимальной выработки по 20 часов в неделю.

В Netcracker Чистяков планирует остаться надолго, поскольку в этой компании есть возможность для его развития как архитектора ПО. И профиль компании покрывает три области, на которые ориентирована специальность студента БГУИР: программное обеспечение, сети и аппаратное обеспечение.

«Студент должен искать не зарплату, а работу»

По исследованию РАБОТА.TUT.BY, белорусы в возрасте от 18 до 23 лет без опыта работы с июня по август чаще всего размещали резюме в профобластях, связанных с продажами (продавец-консультант, администратор, кассир), IT (сисадмин, тестировщик, программист), туризмом и общепитом (официант, бармен), маркетингом (мерчендайзер, промоутер) и искусством (фотограф, дизайнер).

53,8% соискателей были ориентированы на поиск работы на полную занятость, 27,5% — на частичную, 8,8% — на проектную работу и 8,2% — на прохождение стажировки. Только 1,7% молодых специалистов искали возможность поработать волонтерами.





Как объясняет директор РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова, студенты имеют больше шансов найти работу или подработку в продажах, маркетинге, административном персонале, туризме и ресторанном бизнесе, в индустрии спорта и фитнеса.

«Этим летом компании рассматривали людей без опыта работы на позиции: продавца в магазине, менеджера по работе с клиентами, промоутера, мерчендайзера, курьера, уборщика и водителя. В ресторанном и гостиничном бизнесе были востребованы: повара, официанты, бармены и персонал кухни. А в сфере красоты и фитнеса работу предлагали для мастеров ногтевого сервиса, инструкторов, тренеров и администраторов», — детально поясняет директор РАБОТА.TUT.BY.

Директор кадрового агентства «Квадрат» Светлана Коростелева считает, что первые два курса у студентов уходят на адаптацию и осознание, чем именно по своей специальности они хотят заниматься. Коростелева советует использовать это время на изучение иностранных языков. По ее словам, без знаний иностранных языков зарплата на рынке труда изначально на 30−50% ниже зарплаты тех, кто ими владеет.

«А с 3−4 курса уже действительно необходимо получать регулярные практические знания. Однако студентам не стоит завышать свои требования по заработной плате. Думаю, для студентов сегодня целесообразно проситься на бесплатную стажировку в любую компанию и на любую должность, если молодой специалист ищет работу по специальности, — уверена директор кадрового агентства. — Бесплатная стажировка — справедливый вариант, поскольку за теоретические знания в ВУЗе студенты платят, а на стажировке работодатель также вкладывает в студента свои силы, опыт своих сотрудников и время. Тем более, стажировка дает лишнюю строчку в резюме студента. Если он оправдал ожидания работодателя, компания оставит его на оплачиваемую должность или даст рекомендательное письмо на другое место работы».

Светлана Коростелева признает, что это все не касается студентов-программистов, поскольку их расхватывают сами работодатели уже со второго курса. А всех остальных студентов, продолжает эксперт, хочется практически подготовить еще во время учебы, потому что многие не понимают даже суть своей специальности.

Директор кадрового агентства отдельно выделяет студентов, которым нужны деньги на оплату учебы или квартиры. По ее мнению, в этом случае стоит соглашаться на любую работу вроде курьера, хостеса или грузчика. Коростелева считает, что подобная работа также будет полезна для будущей работы по специальности. «Опыт работы даже по другой профессии подчеркивает трудолюбие и усидчивость для работодателя. Потому что этот молодой специалист уже понимает, что такое ответственность, корпоративная культура и вообще работа», — уверена эксперт.

Самым удобным способом для поиска работы Коростелева считает банки вакансий в интернете. Она рекомендует делать резюме максимально подробным и отмечать стажировки, семинары, успеваемость в ВУЗе, темы курсовых работ и даже указывать любимые дисциплины в университете и увлечения, на которых соискателю нравится специализироваться.

«Тогда работодателю становится понятнее направление карьеры молодого специалиста. Я рекомендую студентам еще добавлять приписку, что они готовы работать бесплатно или за минимальную оплату с целью получения опыта, а также готовы работать сверхурочно и проявить дисциплинированность и самоотверженность. Нужно показать работодателю, что студент готов вкладываться в свой опыт», — призывает директор кадрового агентства.

По мнению эксперта, зарплата в 400−600 рублей для студентов старших курсов — это самая оптимальная сумма. «Но студент должен искать не зарплату, а работу», — резюмирует Коростелева.

Подрабатывать можно «руками», а постоянную работу нужно искать по специальности

Старший преподаватель Института журналистики БГУ Раиса Мелешевич рассказывает, что у нее никогда не было конфликта с работающими студентами. Наоборот, преподаватель журфака привязывает практические навыки студентов к своим занятиям, требуя на каждую теоретическую тему по своей дисциплине практический материал. Однако Мелешевич не настаивает на постоянной практике и считает, что все зависит от конкретного человека.

«Активно писать материалы в различные издания лично я начала во время практики третьего курса, и на четвертом меня уже пригласили на работу в журнал „Гаспадыня“. При этом вышла замуж, то есть круг обязанностей еще расширился. А учебу я закончила дипломом с отличием, — рассказывает о своем опыте преподаватель. — К чему я это говорю? Если человек молод, собран, честолюбив — он сможет все. А если человек ленив и безынициативен — лучше не совмещать работу с учебой, а сосредоточиться только на университетских занятиях. Такой квест не всем по силам».

Мелешевич советует отправлять резюме во все компании, где студент хотел бы получить опыт. По ее мнению, даже если на первое время это будет неоплачиваемая стажировка, так или иначе, молодого специалиста заметят и переведут на другой уровень рабочих отношений. «В компаниях жизнь всегда кипит: кто-то уходит на пенсию, в декретный отпуск или вообще уезжает из города. Много трудитесь и в любой момент будьте готовы к срочному звонку о том, что вы со своим талантом нужны здесь и сейчас. Но тогда уж не подкачайте!», — призывает собеседница

Кроме того, Мелешевич не видит противоречия между поиском работы по специальности и возможностью заработать. Преподаватель считает, что в своей сфере можно попробовать трудиться фрилансером или сотрудничать с работодателем на договоре подряда. И если трудиться много и хорошо, то в перспективе руководство правильно оценит старания студента. Порой Мелешевич сама помогает своим подопечным с поиском работы:

Заведующий кафедрой ЭВМ в БГУИРе Дмитрий Самаль считает, что выбор студентом подработки, стажировки или полноценной работой зависит от того, каким способом учащийся собирается зарабатывать деньги и в какой жизненной ситуации он находится. Однако, по мнению Самаля, следует стремиться подрабатывать тем способом, который как можно ближе к будущей специальности.



Дмитрий Самаль, фото из личного архива

«У меня были в практике примеры студентов, которые со второго курса подрабатывали официантами, курьерами или строителями и уже к четвертому курсу не могли бросить это занятие. Постоянный заработок обеспечивал им более-менее стабильную жизнь, и они не могли себе позволить лишиться ее, — приводит примеры заведующий кафедры ЭВМ. — Но позже они с горечью осознавали, что уже не смогут сразу после выпуска стать IT-профессионалами и идти на определенные должности даже по распределению, не говоря уже о свободном трудоустройстве в компании-резиденты ПВТ. То есть у них наблюдался явный момент привыкания к новому образу жизни и к новым тратам и перейти обратно на стезю стажёра с нулевым опытом не каждому было под силу».

Поэтому Самаль советует своим студентам работать «руками» только летом (волонтерство, студотряды или программы вроде «Work and travel»), а если уже устраиваться на постоянную работу, то только по специальности. В противном случае, как считает преподаватель, теряется весь смысл обучения в университете.

Начинать зарабатывать собеседник рекомендует уже на каникулах после первого курса. На его взгляд, те из студентов, кто на собственном опыте осознал, как тяжело заработать свой рубль физическим трудом, намного охотнее, чем «рафинированные домашние студенты», «грызут гранит науки» и понимают, зачем им нужно учиться.

Преподаватель считает, что оптимальный срок поиска работы по специальности — весенний семестр третьего курса. А если этого времени студенту не хватило, то можно пойти в магистратуру и совмещать работу на полставки с учебой. По мнению Самаля, в ИТ есть два способа найти работу или подработку: идти джуниором в IT-компанию либо пробовать найти себя в фрилансе с нуля.

«Если говорить про первый способ, то стандартный путь — подать резюме в ответ на объявление от ведущих компаний отрасли о наборе на курсы по тем или иным узкоспециализированным технологиям, выполнить тестовое задание и успешно их окончить, а далее строить карьеру в рамках конкретной компании. Из подработки можно порекомендовать только фриланс — биржи заказов можно без проблем найти в интернете», — уверен заведующий кафедрой ЭВМ.

Дмитрий Самаль рассказывает, что иногда студенты прямым текстом признаются, что им дешевле заплатить за отработки, чем отсиживаться в университете и терять заработок. Если это толковый студент и все задания делает сам, преподаватель обычно идет ему навстречу. В иных случаях Самаль советовал студенту перевестись на менее требовательную специальность или на заочную форму обучения.

«Я всегда ориентирую всех своих студентов на максимально возможную цель — свое предприятие или работа в IT-компаниях мирового уровня вроде Google, Facebook, Amazon или Microsoft. Поэтому советую выходить из зоны комфорта и получать, прежде всего, новый профессиональный опыт. Деньги гарантировано догонят позже — их успех в этом случае неизбежен», — завершает мысль преподаватель.