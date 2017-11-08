Видеофакт: националисты сожгли чучело Ленина в Киеве

Видео было снято накануне вечером в украинской столице. Молодые люди, одетые в балаклавы, принесли на перекресток Крещатика и Тараса Шевченко чучело Ленина и сожгли его.

На этом же месте ранее располагался памятник вождю мирового пролетариата.

По словам молодых людей, таким образом они выразили протест любой форме "коммунистической пропаганды".