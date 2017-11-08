ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: националисты сожгли чучело Ленина в Киеве

08.11.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Видео было снято накануне вечером в украинской столице. Молодые люди, одетые в балаклавы, принесли на перекресток Крещатика и Тараса Шевченко чучело Ленина и сожгли его.

На этом же месте ранее располагался памятник вождю мирового пролетариата.

По словам молодых людей, таким образом они выразили протест любой форме "коммунистической пропаганды".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа националистов сожгла в Киеве чучело лидера революции 1917 года Владимира Ленина. Смотрите кадры инцидента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фаза быстрого интеграционного роста в ЕАЭС пройдена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика