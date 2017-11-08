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Видеофакт: националисты сожгли чучело Ленина в Киеве
08.11.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео было снято накануне вечером в украинской столице. Молодые люди, одетые в балаклавы, принесли на перекресток Крещатика и Тараса Шевченко чучело Ленина и сожгли его.
На этом же месте ранее располагался памятник вождю мирового пролетариата.
По словам молодых людей, таким образом они выразили протест любой форме "коммунистической пропаганды".
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Группа националистов сожгла в Киеве чучело лидера революции 1917 года Владимира Ленина. Смотрите кадры инцидента.
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