Число жертв землетрясения в Иране возросло до 141 человека





В результате мощного землетрясения в Иране число жертв увеличилось до 141 человека. Об этом сообщили в местной службе гражданской обороны.

Ранее сообщалось о 100 погибших. По данным местных властей, более 1,6 тысячи человек пострадали.

В поисково-спасательной операции в провинции Керманшах на западе страны принимают участие 737 человек.



Эпицентр землетрясения, которое произошло в воскресенье, 12 ноября, был расположен в 103 км от иракского города Сулеймания, находящегося около государственный границы между Ираном и Ираком. Магнитуда толчков, по оценкам сейсмологов, составила 7,3, сообщает РБК .



В Ираке исполняющий обязанности губернатора провинции Сулеймания Омар Ахмад заявил, что в городе Дарбандихан жертвами землетрясения стали шесть человек.

О готовности помочь иракским регионам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже заявила Турция. В районы отправлены мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.

