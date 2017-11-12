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Число жертв землетрясения в Иране возросло до 141 человека
13.11.2017 09:15 — Разное | Ежедневник
В результате мощного землетрясения в Иране число жертв увеличилось до 141 человека. Об этом сообщили в местной службе гражданской обороны.
Ранее сообщалось о 100 погибших. По данным местных властей, более 1,6 тысячи человек пострадали.
В поисково-спасательной операции в провинции Керманшах на западе страны принимают участие 737 человек.
О готовности помочь иракским регионам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже заявила Турция. В районы отправлены мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.
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В результате мощного землетрясения в Иране число жертв увеличилось до 141 человека. Об этом сообщили в местной службе гражданской обороны.
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