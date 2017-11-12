Гусев: мировое сообщество должно оказать поддержку Ирану

С точки зрения экономики, ущерб от землетрясения, произошедшего накануне в Иране, необходимо оценивать не только прямой, но и косвенный, поскольку любая человеческая жизнь — это не только трагедия для родных и близких, но и возможности, которые упускает государство. Такую точку зрения на радио Sputnik высказал директор Института стратегического планирования РФ, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД РБ опубликовал контакты для белорусских туристов в Иране

"В этой ситуации, я полагаю, мировое сообщество должно оказать поддержку Исламской Республике Иран, направить гуманитарную помощь, потому что землетрясения — это не только люди, это и сооружения, предприятия, фабрики, заводы, которые разрушаются в результате стихии", — отметил Гусев.

Любые природные катастрофы такого масштаба необходимо воспринимать как не просто как разовый удар стихии, а как стихийное бедствие, которое лишает возможности людей жить нормальной и полноценной жизнью, убежден собеседник.

"Мне кажется, что и Российская Федерация сейчас, учитывая дружеские отношения, окажет помощь, потому что удары стихии могут быть продолжены, и специалисты МЧС должны туда вылететь с техникой и участвовать в разборе завалов, поскольку, вероятно, погибли люди, и они остаются под завалами, а наши специалисты обладают очень серьезными навыками", — сказал Гусев.

Как ранее сообщал Sputnik, cильное землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло вечером в воскресенье 12 ноября в 204 километрах к северо-востоку от Багдада на границе Ирана с Ирака. По последним данным, погибли не менее 400-т человек, еще около 4-х тысяч человек пострадали. В иранской провинции Керманшах, где подземные толчки принесли больше всего разрушений, объявлен трехдневный траур.

Комментарий директора Института стратегического планирования РФ, доктора политических наук, профессора Александра Гусева слушайте на радио Sputnik Беларусь.