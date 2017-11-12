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Гусев: мировое сообщество должно оказать поддержку Ирану
13.11.2017 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
С точки зрения экономики, ущерб от землетрясения, произошедшего накануне в Иране, необходимо оценивать не только прямой, но и косвенный, поскольку любая человеческая жизнь — это не только трагедия для родных и близких, но и возможности, которые упускает государство. Такую точку зрения на радио Sputnik высказал директор Института стратегического планирования РФ, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В этой ситуации, я полагаю, мировое сообщество должно оказать поддержку Исламской Республике Иран, направить гуманитарную помощь, потому что землетрясения — это не только люди, это и сооружения, предприятия, фабрики, заводы, которые разрушаются в результате стихии", — отметил Гусев.
Любые природные катастрофы такого масштаба необходимо воспринимать как не просто как разовый удар стихии, а как стихийное бедствие, которое лишает возможности людей жить нормальной и полноценной жизнью, убежден собеседник.
"Мне кажется, что и Российская Федерация сейчас, учитывая дружеские отношения, окажет помощь, потому что удары стихии могут быть продолжены, и специалисты МЧС должны туда вылететь с техникой и участвовать в разборе завалов, поскольку, вероятно, погибли люди, и они остаются под завалами, а наши специалисты обладают очень серьезными навыками", — сказал Гусев.
Как ранее сообщал Sputnik,
Комментарий директора Института стратегического планирования РФ, доктора политических наук, профессора Александра Гусева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Директор Института стратегического планирования РФ Александр Гусев прокомментировал Sputnik действия мирового сообщества в целом и Российской Федерации в...
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