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Брестское "Динамо" сняло пикантный ролик к FCDB Cup'17
15.11.2017 22:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Минск 25-26 ноября примет Международный турнир по киберспорту FCDB Cup'17 по дисциплинам Counter Strike: Global Offensive и FIFA 18. Соревнования пройдут на двух площадках Falcon Club. За главные призы поборются восемь команд в CS:GO и 16 игроков в FIFA 18.
Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов: из них 40 тысяч разыграют участники CS: GO-турнира, а 10 тысяч разделят между собой киберфутболисты. Организатором турнира выступает брестское "Динамо" и Белорусская федерация киберспорта.
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