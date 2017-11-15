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Брестское "Динамо" сняло пикантный ролик к FCDB Cup'17

15.11.2017 22:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Минск 25-26 ноября примет Международный турнир по киберспорту FCDB Cup'17 по дисциплинам Counter Strike: Global Offensive и FIFA 18. Соревнования пройдут на двух площадках Falcon Club. За главные призы поборются восемь команд в CS:GO и 16 игроков в FIFA 18. 

Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов: из них 40 тысяч разыграют участники CS: GO-турнира, а 10 тысяч разделят между собой киберфутболисты. Организатором турнира выступает брестское "Динамо" и Белорусская федерация киберспорта. 

 
Теги: Минск
 
 
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Брестские спортивные клубы известны своей любовью к созданию интересных видеороликов. Смотрите на видео проморолик "Динамо-Брест", посвященный предстоящему...

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