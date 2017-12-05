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Обама обогнал Трампа по числу лайков в твитах

06.12.2017 17:15 — Разное | Ежедневник  
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Обама обогнал Трампа по числу лайков в твитах

фото: rbk.ru

Обама стал автором твита с наибольшим числом лайков в 2017 году.

Барак Обама стал автором твита, который набрал среди американцев наибольшее количество лайков — 4,6 миллиона. Дональд Трамп, который активно использовал Twitter на выборах, не попал в топ-10 ни по лайкам, ни по ретвитам, пишет РБК.

Пост Обамы от 13 августа набрал почти 4,6 миллиона лайков, его ретвитнули более 1,7 миллиона раз.

Запись была сделана во время волнений и в штате Вирджиния, когда участников демонстраций против сноса памятников участникам гражданской войны в США обвинили в «белом национализме».

«Никто не рождается, ненавидя других людей из-за цвета кожи, происхождения или религии», — написал Обама. В комментарии к этому твиту он продолжил: «Людей еще нужно научить ненавидеть. Но если их можно научить ненависти, их можно обучить и любви...»

Три записи Обамы попали в топ-10 по количеству ретвитов, а в десятке лучших по количеству лайков оказались два его твита.

Несмотря на то, что действующий президент США Дональд Трамп активно использовал Twitter во время избирательной кампании и после победы на выборах, ни один из его твитов не вошел в десятку лучших по лайками или количеству перепостов. В то же время Трамп стал лидером по упоминаемости в Twitter среди избранных политиков как в США, так и в мире.

 

 
 
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Обама стал автором твита с наибольшим числом лайков в 2017 году.

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