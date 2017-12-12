Виновница ДТП с гибелью подростков в Сенненском районе приговорена к пяти годам лишения свободы

Виновница ДТП с гибелью подростков в Сенненском районе приговорена к пяти годам колонии, сообщил БЕЛТА государственный обвинитель по данному уголовному делу Олег Антоненко.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Приговором суда обвиняемая признана виновной по ч.3 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.

В качестве возмещения морального вреда по искам родителей погибших подростков с владельца машины — отца фигурантки дела — взыскано 40 тысяч рублей.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, происшествие случилось 24 мая после 13.00 на дороге Богушевск — Коковчино — Немойта. Жительница Витебска, управляя автомобилем Ford Focus, на 15-м км автодороги не справилась с управлением и допустила занос. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ под управлением 75-летнего жителя деревни Некрашево Сенненского района.

На момент аварии в салоне Ford Focus находились трое подростков 16 и 17 лет. Двое из них (17-летняя девушка и 16-летний парень ) в результате ДТП погибли. Водитель и 40-летний пассажир автомобиля ВАЗ получили тяжкие телесные повреждения. Водительский стаж виновницы аварии составлял менее двух лет. В направлении Богушевска она ехала со скоростью не менее 90 км/ч.