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Виновница ДТП с гибелью подростков в Сенненском районе приговорена к пяти годам лишения свободы
Виновница ДТП с гибелью подростков в Сенненском районе приговорена к пяти годам колонии, сообщил
Приговором суда обвиняемая признана виновной по ч.3 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.
В качестве возмещения морального вреда по искам родителей погибших подростков с владельца машины — отца фигурантки дела — взыскано 40 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Как сообщалось,
На момент аварии в салоне Ford Focus находились трое подростков 16 и 17 лет. Двое из них (17-летняя девушка и
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В качестве возмещения морального вреда по искам родителей погибших подростков с владельца машины - отца фигурантки дела - взыскано 40 тысяч рублей.
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