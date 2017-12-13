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СК завершил расследование дела о смертельном наезде тракториста на 5-летнего племянника

14.12.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование дела о смертельном наезде транспортным средством на малолетнего в Лиозненском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 19-летний тракторист несколько раз в день кормил крупный рогатый скот на животноводческом комплексе в деревне Осипенки Лиозненского района. 26 июля он в перерыве между работой приехал к родственникам на тракторе «Беларус» с прицепом-кормораздатчиком ИСРК-12 «Хозяин».

Около 19 часов парень собрался выезжать на ферму, когда малолетние племянники, игравшие во дворе, просили покататься на тракторе. Тракторист отказал детям и начал движение. Водитель не убедился в безопасности совершаемого им маневра, хотя имел такую возможность, в связи с чем не увидел сидящего на прицепном устройстве пятилетнего ребенка. Двигаясь по улице Тихмянова, совершил наезд на выпавшего с прицепного устройства на проезжую часть дороги малолетнего.

В результате ДТП мальчику были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.


Фото: Следственный комитет

— Проведенные по уголовному делу следственные эксперименты показали, что обвиняемый не имел возможности в полной мере наблюдать обстановку позади трактора через заднее стекло кабины из-за установленных в ней шторок. Установленные самостоятельно водителем матерчатые шторки на заднее и боковые стекла в кабине трактора ограничивали видимость обстановки позади трактора, — рассказали в СК.

Следователи предъявили обвинение мужчине по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела изучены прокурором и переданы в суд.

 
 
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Следователи предъявили обвинение мужчине по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по...

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