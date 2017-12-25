Около десяти лет назад у самого начала столичного проспекта Дзержинского началась большая стройка. Несколько лет на месте бывшего пустыря возводили масштабное шестиэтажное здание, которое в итоге стало «домом» для крупнейшего банка страны. Огромное количество департаментов и служб, переговорные, спортзал, кафе, казначейство, музей и даже медпункт — все это теперь размещается здесь. Вместе с Беларусбанком мы завершаем проект « Банковская карта », в котором рассказываем о необычных отделениях финансовой организации, чьи филиалы есть даже в самых отдаленных регионах страны. Сегодня в центре внимания — головное отделение банка в Минске.





Полторы тысячи сотрудников и вип-клиенты

— Необходимость в строительстве головного отделения у нас была очевидной, — вспоминает пресс-секретарь банка Лариса Гринько. — До этого все наши департаменты были разбросаны по разным точкам в Минске, центральный аппарат был на Мясникова 32. Естественно, это было неудобно и для нас, и для клиентов. Поэтому и приняли решение построить собственное здание, которое отвечало бы всем нашим требованиям.

Сразу после входа в здание - большой круглый холл с лестницей, по которой в обоих направлениях ходят сотрудники. Всего их здесь более полутора тысяч.





С противоположной стороны головного офиса — вход поменьше, здесь находится зал обслуживания клиентов. Здесь работает более двух десятков человек, а управляет всеми процессами совсем молодой парень — ведущий специалист по оказанию розничных банковских услуг Александр Сак.



Александр Сак

— В «Беларусбанк» я пришел шесть лет назад, сразу после окончания финансово-экономического колледжа, — рассказывает он. — Потом учился в БГЭУ, а девять месяцев назад меня перевели работать сюда. Работа несложная, но объемная. Мне нужно консультировать физических лиц по всем вопросам, заниматься продажей банковских услуг и продуктов, координировать поток клиентов. Рабочее место — стойка возле входа. Тружусь каждый день с 9 до 17:30, в пятницу - на час короче.

Специалист не соглашается, что его работа — это исключительно рутина. Она сложна и ответственна, поскольку формирует первое впечатление о банке.

— В любом случае, это общение с людьми, что всегда интересно, — говорит Александр. — Конечно, всякие клиенты бывают, в том числе и требующие к себе повышенного внимания. Но до каких-то скандалов дело за мою практику не доходило. Сегодня, например, посетительница приходила за консультацией: не могла разобраться с приобретением бездокументарных интернет-облигаций. За пару минут с помощью нашего экрана объяснил ей, как совершать операцию дистанционно — оставила положительный отзыв в книге предложений.





Экран, о котором говорит Александр — одна из «фишек» отделения. Из десятков столичных подразделений такое устройство есть всего в нескольких местах. Это большой сенсорный дисплей с выходом в интернет, с помощью которого посетители могут ознакомиться со справочной информацией о банке и научиться пользоваться услугами дистанционно. Вся информация предоставляется на белорусском и русском языках.





— Мы вообще достаточно активно стараемся использовать белорусский язык, — поясняет Лариса Гринько. — К примеру, имя и фамилия владельца на картах системы «Белкарт» по желанию клиента могут быть нанесены на белорусском. Все документы, скажем, договоры банковского обслуживания, без проблем предоставляем на нашем родном языке.

Клиенты — жители Грушевки и зарубежные гости

Несмотря на довольно активное для банков время — начало вечера — ажиотажа в отделении нет. Электронная очередь работает, скорее, как формальность — все посетители почти сразу отправляются к кассам. В принципе, большинство операций здесь можно совершить и без участия специалистов банка — в зале установлен инфокиоск, который принимает не только карты, но и купюры. В отдельном помещении расположена зона, доступная 24 часа — пространство с еще несколькими терминалами самообслуживания и банкоматом. Последний умеет не только выдавать, но и принимать валюту.





— В банк пришла заменить карточку, срок старой уже истек, — делится посетительница Нина Васильевна. — Наша организация обслуживается в этом управлении, поэтому периодически сюда захожу. В принципе, все нравится. Единственное пожелание — пора бы уже во всех отделениях электронные очереди ввести.

— Мы оказываем весь комплекс банковских операций за исключением платежей, — для этого как раз и созданы инфокиоски, — говорит Александр. — В самой критичной ситуации, если клиент совсем не может освоить работу с техникой, рядом есть еще два отделения, где платежи принимают.





По словам Александра, основная масса посетителей отделения — жители близлежащих домов и представители госструктур. Еще одна большая категория — иностранцы. В паре сотен метров находится крупная гостиница, поэтому гости из зарубежья здесь постоянные клиенты. Естественно, обменять здесь можно купюры стран-соседей и все популярные мировые валюты: доллар, евро, российский рубль, фунт стерлинга, швейцарский франк, юань, злотый, чешскую и шведскую кроны, канадский доллар, йену и гривну. Собственно, бумажными деньгами все не ограничивается. Редкий случай — в отделении принимают к обмену и монеты, что может быть полезно и самим белорусам. Правда, пока это касается только долларов и евро.

— Живу рядом в новом жилом массиве, поэтому обслуживаться очень удобно, — говорит посетитель Иван. — Пришел поменять белорусские рубли на российские, обычно это не занимает много времени.





«Самое главное — симпатичные девушки!»

— Набор самых популярных операций относительно стандартный, — рассказывает Александр. — Это открытие депозитов и карт-счетов, оформление кредитов, а также международные банковские переводы. Всего же за день через отделение проходит в среднем более тысячи человек. В других подразделениях цифра бывает и гораздо больше, но у нас своя специфика — большинство операций очень трудоемкие.

— На самом деле, просто проходил рядом с банком и решил забежать, — говорит посетитель из Туркменистана Кемал. — Мне нужно получить денежный перевод из-за границы. Банк не принципиален, могу делать это в любом, но здесь мне пока все нравится.





В управлении обслуживается несколько сотен организаций. Во время нашего визита на диванчике расположилась группа мужчин — как оказалось, сотрудников НИИ прикладных физических проблем БГУ.





- Пришли менять зарплатные карточки, наше учреждение обслуживается тут, — улыбается один из них, Валерий Александрович. — Лично я здесь всего во второй раз, первый был, когда оформлял карту. Тогда все понравилось, было очень быстро. По обслуживанию вопросов нет, да и само здание очень красивое — приятно просто зайти после работы. А самое важное для меня — симпатичные девушки, тут тоже вопросов никаких.

В то время, пока Александр Сак занят другим клиентом, в отделение растерянно заходит очередной посетитель. Охранник зала ориентируется мгновенно и после нескольких вопросов отправляет «новоприбывшего» оформлять карту к одному из специалистов.





— Конечно, это задача консультанта, в мои обязанности такая помощь не входит, — улыбается охранник Александр Ханеня. — Но за время работы здесь уже сам определенные процессы понимаешь и во многом разбираешься. Поэтому, чтобы не задерживать клиента, в каких-то элементарных вопросах иногда стараюсь помочь сам. Оформление платежной карты — простая операция, я сразу перенаправил человека к нужному окну, пока консультант был занят.

12 рублей в месяц за ячейку и комната для «випов»

— Я пришла посетить депозитарную ячейку, — рассказывает посетительница Анастасия. — Рядом живу и работаю, поэтому обслуживаюсь в этом банке. Здесь все есть, поэтому очень удобно. Зарплату, правда, получаю на карту другого банка, но по всем остальным вопросам прихожу сюда. Персонал очень отзывчивый и профессиональный, это для меня главный критерий.

Наличие депозитарных сейфов — это еще одна необычная вещь в отделении. Прямо из зала туда ведет неприметная дверь. Внутрь попасть постороннему нельзя — даже для работников банка доступ ограничен. За ней находится более 600 ячеек, в которых клиенты могут хранить абсолютно любые ценности.





— Таких депозитариев в Минске немного, наш — самый крупный, — утверждает Александр. — Насколько я знаю, сейчас заполнено более 80 процентов хранилища. Доступ в помещение с сейфами ограничен, только несколько специалистов банка имеют право там находиться. Что там хранится, не знает никто. Конечно, совсем уж крупные предметы не поместятся, так как большинство ячеек рассчитано под формат бумаги А4. Стоимость услуги хранения — 40 копеек в сутки. Для доступа к своим ценностям клиенту необходимо показать паспорт и произвести оплату за определенный период. Для обслуживания депозитария в зале есть отдельный специалист.





Соседнее помещение в отделении занимает зал обслуживания юридических клиентов. По сравнению с предыдущим помещением, здесь совсем немноголюдно. По словам специалистов, это следствие работы по переводу клиентов в онлайн — почти любую операцию сейчас можно выполнить через интернет. Здесь же расположена комната для конфиденциальных переговоров.





— Конечно, это важный момент, что в головном офисе у нас, как и везде, идет обычное обслуживание, — говорит Лариса Гринько. — У банка никогда не было такой практики, чтобы руководство где-то сидело отдельно. Условно говоря, любой клиент этого отделения в случае возникновения каких-то вопросов может хоть до председателя правления дойти.





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