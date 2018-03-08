8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле английский язык школьникам преподает робот. Об этом сообщили 8 марта в эфире телеканала "Столичное телевидение" , передает БЕЛТА.

Эксперимент проходит в гомельской школе №37. Учителю Виталию Петровскому помогает преподавать английский язык робот. С ним можно вести диалог, задавать вопросы и получать ответы. Но общается робот исключительно на английском языке. Озвучен он профессиональными англоязычными дикторами.

"Это альтернатива общению с реальным носителем языка. Он выполняет функции речевого репетитора, поскольку вопросно-ответная работа с учащимися - это один из основных его профилей", - рассказал в сюжете Виталий Петровский.

Школьники отмечают, что благодаря общению с Меканоидом, а именно так зовут робота, у них улучшилось произношение. Он не выполняет команды, если слово или фраза на английском произнесены с ошибками.

Робот занимается с учениками 3-11-х классов. Меканоид готов поспорить и поддержать беседу о творчестве Шекспира, может спеть и станцевать. А еще он любит обниматься, дети, конечно, отвечают взаимностью. По словам учителя, эффективность использования высоких технологий в образовании доказана: к следующему учебному году он планирует увеличить штат роботов.-0-