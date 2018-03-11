Азаренко выбыла из турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде

В перенесенном из-за дождя матче второго раунда турнира серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 8,6 млн долларов) белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Слоан Стивенс. Счет в матче — 1:6, 5:7.



Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/JJlovesTennis

Виктория Азаренко (204 WTA) быстро повела в счете, начав с брейка. Его помогли оформить смэш и прием на вылет в концовке стартового гейма. Казалось, что Вика будет диктовать условия в поединке. Однако следующие семь геймов остались за Слоан Стивенс (13 WTA), которой было удобно соперничать с белоруской в длинных розыгрышах. К тому же, у Азаренко не шла первая подача, ей не хватало сил для того, чтобы обострять ситуацию на корте и готовить решающий удар. Она с трудом выбиралась из-под давления со стороны Слоан и допускала невынужденные ошибки.

Первый гейм второй партии завершился двойной ошибкой Азаренко. Впрочем, на этот раз Вика с первой попытки выравняла положение, и следующие восемь геймов девушки исправно брали очки на своей подаче. В конце игрового отрезка Стивенс сделала брейк «под ноль», а через паузу реализовала двойной матч-бол.

Итог матча, который длился 1 час 15 минут, — 1:6, 5:7 в пользу Стивенс. Ранее Слоан трижды уступала Виктории.

Статистика матча Азаренко — Стивенс Попадание первой подачи: 59% — 67%

Выигрыш первой подачи: 59% — 58%

Выигрыш второй подачи: 15% — 50%

Эйсы: 1 — 0

Двойные ошибки: 5 — 2

Очки, выигранные на приеме: 38% — 59%

Реализация брейк-поинтов: 86% — 100%

Все выигранные очки: 39% — 61%.

Виктории Азаренко и Арине Соболенко, которая накануне уступила в третьем раунде соревнований чешке Маркете Вондроушовой, еще предстоит провести матч второго раунда в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе. Соперником белорусок будет российский дуэт Екатерина Макарова / Елена Веснина.