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Азаренко выбыла из турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде
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Виктория Азаренко (204 WTA) быстро повела в счете, начав с брейка. Его помогли оформить смэш и прием на вылет в концовке стартового гейма. Казалось, что Вика будет диктовать условия в поединке. Однако следующие семь геймов остались за Слоан Стивенс (13 WTA), которой было удобно соперничать с белоруской в длинных розыгрышах. К тому же, у Азаренко не шла первая подача, ей не хватало сил для того, чтобы обострять ситуацию на корте и готовить решающий удар. Она с трудом выбиралась из-под давления со стороны Слоан и допускала невынужденные ошибки.
Первый гейм второй партии завершился двойной ошибкой Азаренко. Впрочем, на этот раз Вика с первой попытки выравняла положение, и следующие восемь геймов девушки исправно брали очки на своей подаче. В конце игрового отрезка Стивенс сделала брейк «под ноль», а через паузу реализовала двойной матч-бол.
Итог матча, который длился 1 час 15 минут, — 1:6, 5:7 в пользу Стивенс. Ранее Слоан трижды уступала Виктории.
Виктории Азаренко и Арине Соболенко, которая накануне
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