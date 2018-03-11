ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко выбыла из турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде

12.03.2018 02:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В перенесенном из-за дождя матче второго раунда турнира серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 8,6 млн долларов) белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Слоан Стивенс. Счет в матче — 1:6, 5:7.


Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/JJlovesTennis

Виктория Азаренко (204 WTA) быстро повела в счете, начав с брейка. Его помогли оформить смэш и прием на вылет в концовке стартового гейма. Казалось, что Вика будет диктовать условия в поединке. Однако следующие семь геймов остались за Слоан Стивенс (13 WTA), которой было удобно соперничать с белоруской в длинных розыгрышах. К тому же, у Азаренко не шла первая подача, ей не хватало сил для того, чтобы обострять ситуацию на корте и готовить решающий удар. Она с трудом выбиралась из-под давления со стороны Слоан и допускала невынужденные ошибки.

Первый гейм второй партии завершился двойной ошибкой Азаренко. Впрочем, на этот раз Вика с первой попытки выравняла положение, и следующие восемь геймов девушки исправно брали очки на своей подаче. В конце игрового отрезка Стивенс сделала брейк «под ноль», а через паузу реализовала двойной матч-бол.

Итог матча, который длился 1 час 15 минут, — 1:6, 5:7 в пользу Стивенс. Ранее Слоан трижды уступала Виктории.

Статистика матча Азаренко — Стивенс

Попадание первой подачи: 59% — 67%
Выигрыш первой подачи: 59% — 58%
Выигрыш второй подачи: 15% — 50%
Эйсы: 1 — 0
Двойные ошибки: 5 — 2
Очки, выигранные на приеме: 38% — 59%
Реализация брейк-поинтов: 86% — 100%
Все выигранные очки: 39% — 61%.

Виктории Азаренко и Арине Соболенко, которая накануне уступила в третьем раунде соревнований чешке Маркете Вондроушовой, еще предстоит провести матч второго раунда в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе. Соперником белорусок будет российский дуэт Екатерина Макарова / Елена Веснина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В перенесенном из-за дождя матче второго раунда турнира серии "Премьер" в Индиан-Уэллсе (призовой фонд - 8,6 млн долларов) белорусская теннисистка Виктория Азаренко...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Яндекс.Браузере появился блокировщик скрытого майнинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика