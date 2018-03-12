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Минск и Москва обсудят проблему белорусского молока на уровне вице-премьеров

13.03.2018 15:53 — Разное | Навiны  
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Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока.

«Мы предложили для урегулирования дорожную карту, в которой обозначены позиции Беларуси, учтены позиции Российской Федерации. Уверен, что рассмотрение и принятие этой дорожной карты снимет запрет поставок наших предприятий на российский рынок», — сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

В ближайшее время в Москве для обсуждения данного вопроса запланирована встреча на уровне вице-премьеров. Заяц уверен, что есть все шансы «сесть за стол переговоров и договориться по доступу нашей продукции на рынки России».

В марте планируется провести совместную коллегию аграрных ведомств Беларуси и России, где будут рассматриваться балансы продовольствия. Эти балансы затем станут основой для поставок продукции на российский рынок, отмечает БЕЛТА.

 

 
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Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока.

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